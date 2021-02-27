Общество , 27 фев, 23:06
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В Дагестане два человека пострадали в перестрелке с полицией
В Махачкале двое мужчин совершили нападение на сотрудников полиции в ходе проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД в Instagram.
«Один из подозреваемых достал оружие и выстрелил в полицейского, ранив его в плечо. Ответным огнем нападавший был ранен», — говорится в сообщении.
Еще один нападавший, которым оказался 25-летний житель поселка Семендер, попытался скрыться, однако был задержан.
Оба раненых были госпитализированы. Личность открывшего огонь по полицейским устанавливается.
Как сообщили в МВД, в следственном управлении СК по Дагестану усматривают в произошедшем признаки ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).