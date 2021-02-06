Житель Махачкалы ранил полицейского во время обыска по делу об убийстве

Фото: Следственный комитет РФ

Против жителя Махачкалы Магомедкерима Мамедсаатова возбуждено уголовное дело после того, как он напал на полицейского, нанеся ему колото-резаные раны, нападавший задержан, сообщается на сайте следственного управления СК по Республике Дагестан.

По версии следствия, днем 6 февраля сотрудники отдела полиции по Ленинскому району управления МВД по Махачкале должны были провести обыск в одном из частных домов, расположенных на Ансалтинской улице, в рамках уголовного дела об убийстве двух женщин.

Находившийся в доме Мамедсаатов оказал сопротивление полицейским. По данным СК, он «умышленно неоднократно нанес имевшимся при себе колюще-режущим предметом удары» начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции по Ленинскому району в области грудной клетки слева и левого плеча.

Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Подозреваемый в нападении задержан в порядке ст. 91 и ст. 92 УПК, решается вопрос о его аресте.