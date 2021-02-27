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Пандемия коронавируса ,  
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В Севастополе ослабят ограничения из-за COVID-19 ради двух праздников

Городские власти продлили ограничения на проведение массовых мероприятий до конца марта, но сделали исключение для 8 Марта и годовщины присоединения Крыма к России
Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение продлить до конца марта ограничения на проведение массовых мероприятий, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19. Вместе с тем он сделал исключение для двух праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Это решение Развожаев принял на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введенные ранее ограничительные меры, в частности обязательный масочный режим», — говорится в сообщении.

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Фото:Михаил Развожаев / VK

Исключения будут сделаны для Международного женского дня (понедельник, 8 марта) и седьмой годовщины присоединения Крыма к России (четверг, 18 марта). Оба массовых мероприятия пройдут на площади Нахимова. 8 марта запланирован «Белый концерт». Как уточнили в пресс-службе, такое решение принято ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов.

В правительстве Севастополя напомнили, что в городе разрешено проводить спортивные мероприятия со зрителями в закрытых помещениях при заполнении не более 50% и действует правило половинной рассадки в театрах и кинотеатрах.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Севастополе COVID-19 обнаружили у 11 891 человека. Из этого числа полностью выздоровели 10 819 пациентов, 490 скончались. За минувшие сутки зафиксировано 62 новых случая заражения.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, большинство которых высказались за присоединение. Украина и западные государства считают произошедшее аннексией. Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.

Автор
Михаил Юшков
Севастополь ограничения коронавирус COVID-19
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