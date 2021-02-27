В Севастополе ослабят ограничения из-за COVID-19 ради двух праздников

Городские власти продлили ограничения на проведение массовых мероприятий до конца марта, но сделали исключение для 8 Марта и годовщины присоединения Крыма к России

Севастополь (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение продлить до конца марта ограничения на проведение массовых мероприятий, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19. Вместе с тем он сделал исключение для двух праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Это решение Развожаев принял на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В городе до конца марта продолжает действовать режим повышенной готовности и все введенные ранее ограничительные меры, в частности обязательный масочный режим», — говорится в сообщении.

Исключения будут сделаны для Международного женского дня (понедельник, 8 марта) и седьмой годовщины присоединения Крыма к России (четверг, 18 марта). Оба массовых мероприятия пройдут на площади Нахимова. 8 марта запланирован «Белый концерт». Как уточнили в пресс-службе, такое решение принято ввиду стабилизации эпидемиологической ситуации и опыта других регионов.