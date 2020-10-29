В Севастополе начали проверку из-за смерти в день выписки мужчины с COVID

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил «не линчевать врачей и медперсонал» из-за инцидента в инфекционной больнице города, где умер пожилой пациент, они, по его словам, и так «работают на пределе». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он призвал дождаться результатов служебной проверки, которую должен провести главный врач больницы.

Развожаев на своей странице сообщил, что в больнице умер 94-летний мужчина.

«Сегодня в нашей инфекционной больнице произошло ЧП. Пациентам одной из палат пришлось, с их слов, несколько часов провести в палате с телом умершего мужчины», — написал губернатор в соцсети. Он выразил соболезнования родным умершего.

По его словам, пациенты, находившиеся с пенсионером в одной палате, сняли на видео, как они не могли никого позвать, так как на кнопку вызова медиков никто не реагировал.

Губернатор добавил, что проверка покажет, что стало причиной инцидента: неисправная кнопка или халатность. «В любом случае ситуация плохая, недопустимая, как бы тяжело не было», — заключил он, пообещав, что все виновные будут наказаны.