Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование Бизнес, 14:04 Главный тренер «Химок» пропустит матч с «Уфой» из-за болезни Спорт, 13:29 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 13:27 Ученые назвали сроки «размораживания» Северного Ледовитого океана Общество, 13:17 В Петербурге пассажирка автобуса устроила стрельбу Общество, 13:11 Умер чемпион СССР в составе хоккейного «Спартака» Баринев Спорт, 12:59 Превентивная медицина: как часто обследоваться и как сохранять здоровье Партнерский материал, 12:38 Полицейские нашли пропавших на Таймыре девочек Общество, 12:29 Россия решила подать заявку на проведение ЧЕ по санному спорту Спорт, 12:23 В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната Общество, 12:17 Каким будет 2021 год: четыре предсказания Билла Гейтса Футурология, 12:00  Определились сроки проведения чемпионата Европы по волейболу Спорт, 11:50 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 11:49 Чем заняться дома: смотрим фильм о Билли Айлиш, читаем Вуди Аллена Стиль, 11:45
Общество ,  
0 

Ученые назвали сроки «размораживания» Северного Ледовитого океана

Океан может прекратить замерзать в сентябре через 35 лет, а уже к концу века он будет свободен ото льда с июля по ноябрь. Главным фактором потепления исследователи считают парниковые газы
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Международная группа исследователей из Германии, Финляндии, Эстонии и России пришла к выводу, что к 2055 году Северный Ледовитый океан из-за климатических изменений может перестать покрываться льдом в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории моделирования океанских биогеохимических циклов Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Станислава Мартьянова, ученым удалось смоделировать несколько сценариев влияния парниковых газов на экосистему Северного Ледовитого океана.

«Согласно полученным расчетам на основе одной из использованных математических моделей, Северный Ледовитый океан к 2055 году достигнет свободного ото льда состояния в сентябре», — рассказал Мартьянов. По этому сценарию к концу столетия океан будет свободным ото льда уже на протяжении четырех месяцев в году — с июля по ноябрь.

Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима
Общество
Фото:Alan J Scullard / UIG / ТАСС

При расчетах исследователи учитывали комплекс факторов — снижение площади ледяного покрова, изменения температуры и солености воды. Мартьянов отметил, что раньше подобные исследования изменения климата были ограничены из-за несогласованности граничных условий. Международное сотрудничество позволило применить одну и ту же климатическую модель на разных регионах, после чего объединить данные.

Авторы работы также сообщили, что в соответствии с их расчетами во второй половине XXI века из-за роста уровня воды в Печорском море могут произойти несколько наводнений. А в районе Балтийского моря станут более частыми экстремально теплые зимы.

Ранее в феврале FT со ссылкой на два исследования сообщила, что антропогенное вмешательство привело к рекордному замедлению атлантического течения Гольфстрим, которое оказывает влияние на климат в Европе, Африке, обеих Америках и Арктике.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Как китайские сервисы такси изгнали Uber со своего рынка Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Эксперты оценили заявление о смене климатической эпохи в России
Общество
Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

Ученые и раньше прогнозировали снижение скорости Гольфстрима, однако последние изыскания показали, что оно идет слишком быстрыми темпами. «Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения такому замедлению нет», — заявил Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата.

За последние 100 лет скорость Гольфстрима упала на 15%, что уже привело к более частым волнам жаркой погоды на юге Европы. Исследователи не исключают, что при усилении воздействия антропогенных факторов Гольфстрим может остановиться полностью, что вызовет глобальные климатические изменения на всей планете.

Автор
Михаил Котляр
океан Арктика климат потепление
Материалы по теме
Ученые связали появление COVID-19 с изменением климата
Общество
Эксперты оценили заявление о смене климатической эпохи в России
Общество
Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter