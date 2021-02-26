Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима
Ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два опубликованных исследования.
Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и всей связанной с ним системой атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.
Замедление течение произошло вопреки прогнозам ученых — оно было более резким. Авторы исследований связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина — антропогенное влияние на природу.
«Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий», — заявил Рамсторф.