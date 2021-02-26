Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима

Они считают, что к этому привело воздействие человека на окружающую среду. Если глобальное потепление ускорится, океанское течение может полностью остановиться, считают авторы исследования

Фото: Alan J Scullard / UIG / ТАСС

Ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два опубликованных исследования.

Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и всей связанной с ним системой атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Замедление течение произошло вопреки прогнозам ученых — оно было более резким. Авторы исследований связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина — антропогенное влияние на природу.

«Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий», — заявил Рамсторф.