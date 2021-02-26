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Ученые зафиксировали рекордное снижение скорости Гольфстрима

Они считают, что к этому привело воздействие человека на окружающую среду. Если глобальное потепление ускорится, океанское течение может полностью остановиться, считают авторы исследования
Фото: Alan J Scullard / UIG / ТАСС
Фото: Alan J Scullard / UIG / ТАСС

Ученые обнаружили значительные изменения в системе атлантического течения Гольфстрим, которое, в том числе несет тепло в Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два опубликованных исследования.

Речь идет не только о самом течении вдоль восточного побережья Северной Америки, но и всей связанной с ним системой атлантических течений, затрагивающей северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море, Северный Ледовитый океан. Исследование в журнале Nature Geoscience показывает, что Гольфстрим замедлился до рекордных за последнее тысячелетие значений.

Замедление течение произошло вопреки прогнозам ученых — оно было более резким. Авторы исследований связывают это явление с глобальным изменением климата на планете. Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований воздействия климата считает, что причина — антропогенное влияние на природу.

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Пекин, Китай

«Это, скорее всего, вызвано нашими выбросами парниковых газов, потому что другого правдоподобного объяснения этому замедлению нет. Именно это предсказывали климатические модели на протяжении десятилетий», — заявил Рамсторф.

По его словам, за последние сто лет Гольфстрим стал медленнее на 15%. Это уже повлияло на погоду, в частности привело к более частой жаре на юге Европы. Ученые обеспокоены замедлением течения, поскольку при продолжении этого процесса циркуляция масс воды, формирующих климат в обеих полушариях, может полностью дестабилизироваться.

Океанограф Британской Антарктической службы Эндрю Мейерс отметил, что до начала антропогенного влияния на климат общая система Гольфстрима был более стабильной. Сейчас на нее оказывают значительное влияние таяние льда в Гренландии, увеличение количества осадков в Северной Америке.

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«Это указывает на то, что замедление, скорее всего, является не естественным изменением, а результатом человеческого воздействия», — добавил Майерс. Однако климатолог из Оксфордского университета Тим Палмер считает, что на изменения погоды в Европе влияют и другие факторы.

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Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

Второе исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что ускорение темпов глобального потепления может привести в итоге к полной остановке Гольфстрима.

Ведущий автор этого исследования Йоханнес Ломанн из университета Копенгагена заявил, что в ближайшие сто лет остановки течения не стоит ждать, если глобальное потепление резко не ускорится.

Ученые не впервые предупреждают о том, что Гольфстрим замедляется. В апреле 2018 года две группы ученых пришли к выводу, что скорость теплого течения сейчас — наиболее медленная за последние 1,6 тыс. лет. Это может привести к более суровым зимам в Западной Европе, более быстрому повышению уровня моря на восточном побережье США и нарушению ситуации с тропическими дождями. По их выводам, глобальное потепление, которое в свою очередь было вызвано антропогенной деятельностью, в значительной степени способствовало замедлению Гольфстрима.

Автор
Михаил Котляр
климат Атлантический океан тепло Европа
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