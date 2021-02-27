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В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната

Это произошло в штате Замфара на северо-западе страны. Власти начали операцию по поиску и спасению похищенных. Ранее в феврале бандиты похитили почти 300 человек из другого нигерийского колледжа
Фото: Emma Houston / XinHua / Global Look Press
Фото: Emma Houston / XinHua / Global Look Press

В Нигерии вооруженные люди похитили 317 девочек из государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара. Об этом сообщает издание Legit.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 февраля, на северо-западе страны. Террористы взяли штурмом школу-интернат, по предварительным данным, несколько охранников получили ранения. Перед этим бандиты захватили военный блокпост неподалеку.

Комиссар полиции штата Замфара Абуту Яро сообщила, что силовики начали поисково-спасательную операцию. Вооруженная группа направилась в те районы, куда, предположительно, были перевезены похищенные школьницы.

По информации Би-би-си, похитители ворвались в школу ночью. Они подъехали к ней на пикапах и мотоциклах, при этом один из преподавателей сообщал, что на некоторых нападавших была униформа сотрудников органов госбезопасности.

В Нигерии после нападения боевиков пропали более 200 студентов колледжа
Общество
Фото:Goran Tomasevic / Reuters

После этого боевики собрали девочек и увели их в лес. При отходе похитители стреляли в воздух.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что похищение детей является неприемлемым и бесчеловечным поступком. Он предупредил губернаторов штатов о необходимости провести работу по перекрытию каналов финансовой поддержки вооруженных группировок. 

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Бухари отметил, что власти не пойдут на переговоры с бандитами, которые требуют выкупы. Он также заявил, что власти готовы применить против похитителей значительные силы, но выразил опасения, что террористы могут прикрываться детьми, как живым щитом.

СМИ сообщили о похищении в Нигерии двух российских моряков
Общество
Фото:Afolabi Sotunde / Reuters

Неделей ранее в Нигерии похитили студентов из государственного колледжа в Кагаре. Пропали 280 студентов, три преподавателя, один секретарь, а также жена и шестеро детей сотрудника колледжа.

В декабре 2020 года бандиты похитили более 300 учеников из школы в нигерийском городе Канкара. Тогда ответственность взяла на себя террористическая организация «Боко Харам» (запрещена в России). Противостояние властей страны с террористами идет с конца 2000-х годов. Преступники периодически совершают нападения на мирные объекты, похищают людей. 

Автор
Михаил Котляр
Нигерия похищение терроризм
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