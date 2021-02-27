В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната
В Нигерии вооруженные люди похитили 317 девочек из государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара. Об этом сообщает издание Legit.
Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 февраля, на северо-западе страны. Террористы взяли штурмом школу-интернат, по предварительным данным, несколько охранников получили ранения. Перед этим бандиты захватили военный блокпост неподалеку.
Комиссар полиции штата Замфара Абуту Яро сообщила, что силовики начали поисково-спасательную операцию. Вооруженная группа направилась в те районы, куда, предположительно, были перевезены похищенные школьницы.
По информации Би-би-си, похитители ворвались в школу ночью. Они подъехали к ней на пикапах и мотоциклах, при этом один из преподавателей сообщал, что на некоторых нападавших была униформа сотрудников органов госбезопасности.