В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната

Это произошло в штате Замфара на северо-западе страны. Власти начали операцию по поиску и спасению похищенных. Ранее в феврале бандиты похитили почти 300 человек из другого нигерийского колледжа

Фото: Emma Houston / XinHua / Global Look Press

В Нигерии вооруженные люди похитили 317 девочек из государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара. Об этом сообщает издание Legit.

Инцидент произошел рано утром в пятницу, 26 февраля, на северо-западе страны. Террористы взяли штурмом школу-интернат, по предварительным данным, несколько охранников получили ранения. Перед этим бандиты захватили военный блокпост неподалеку.

Комиссар полиции штата Замфара Абуту Яро сообщила, что силовики начали поисково-спасательную операцию. Вооруженная группа направилась в те районы, куда, предположительно, были перевезены похищенные школьницы.

По информации Би-би-си, похитители ворвались в школу ночью. Они подъехали к ней на пикапах и мотоциклах, при этом один из преподавателей сообщал, что на некоторых нападавших была униформа сотрудников органов госбезопасности.