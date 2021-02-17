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В Нигерии после нападения боевиков пропали более 200 студентов колледжа

Фото: Goran Tomasevic / Reuters
Фото: Goran Tomasevic / Reuters

В ночь на 17 февраля вооруженные люди в военной форме напали на колледж в нигерийском городе Кагара, штат Нигер и увели оттуда студентов и учителей. Об этом сообщает агентство PRNigeria.

Точное число похищенных пока неизвестно. Вечером 16 февраля в жилых помещениях учреждения находились примерно 1 тыс. студентов. Наутро выяснилось, что исчезли 280 студентов, три преподавателя, один секретарь, а также жена и шестеро детей сотрудника колледжа. Сенатор Шеху Сани сообщил в Twitter, что один учащийся был убит. Местные власти уточнили Reuters, что похищены были 27 человек.

Президент страны Мухаммаду Бухари направил в штат Нигер вооруженные силы и полицию, передает Africa Independent Television.

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В декабре прошлого года террористы совершили нападение на среднюю школу в нигерийском городе Канкара. Тогда были похищены более 300 учеников. В оппозиционной народной демократической партии тогда называли цифру 600 похищенных. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Боко Харам» (запрещена в России).

17 декабря террористы освободили 344 человека. Затем, в результате спецоперации военных и полиции, удалось освободить еще 80 заложников.

Конфликт нигерийских властей с «Боко Харам» продолжается с конца 2000-х годов. Организация выступает за ужесточение законов шариата в северных регионах страны, где проживает преимущественно мусульманское население, а также против светских властей. Террористы периодически совершают нападения на мирных граждан. В 2015 году «Боко Харам» присягнула тогдашнему лидеру запрещенного в России «Исламского государства» Абу Бакру аль-Багдади. Группировка сменила название на «Западноафриканскую провинцию исламского государства».

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