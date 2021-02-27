Уоррен Баффетт привился от коронавируса

90-летний глава Berkshire Hathaway получил две дозы препарата от Pfizer/BioNTech. Как ожидается, в субботу, 27 февраля будет опубликовано его ежегодное послание инвесторам

Уоррен Баффетт (Фото: Nati Harnik / AP)

Американский инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на его помощника.

90-летнему предпринимателю сделали прививку вакциной, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, он получил обе дозы препарата.

Два компонента вакцины также ввели 97-летнему Чарли Мангеру, вице-председателю Berkshire Hathaway и давнему деловому партнеру Баффетта. По словам ассистента Мангера, процедура прошла успешно.

Как ожидается, в субботу 27 февраля Баффетт обратится с ежегодным посланием к инвесторам, в котором он обычно делится взглядом на происходящие в мире и в США события. Обращение будет опубликовано вместе с финансовой отчетностью Berkshire Hathaway, уточняет CNBC.