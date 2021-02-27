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Пандемия коронавируса ,  
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Уоррен Баффетт привился от коронавируса

90-летний глава Berkshire Hathaway получил две дозы препарата от Pfizer/BioNTech. Как ожидается, в субботу, 27 февраля будет опубликовано его ежегодное послание инвесторам
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт (Фото: Nati Harnik / AP)

Американский инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на его помощника.

90-летнему предпринимателю сделали прививку вакциной, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, он получил обе дозы препарата.

Два компонента вакцины также ввели 97-летнему Чарли Мангеру, вице-председателю Berkshire Hathaway и давнему деловому партнеру Баффетта. По словам ассистента Мангера, процедура прошла успешно.

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Уоррен Баффетт

Как ожидается, в субботу 27 февраля Баффетт обратится с ежегодным посланием к инвесторам, в котором он обычно делится взглядом на происходящие в мире и в США события. Обращение будет опубликовано вместе с финансовой отчетностью Berkshire Hathaway, уточняет CNBC.

В последний раз Баффетт давал советы инвесторам на собрании акционеров в мае 2020 года. Тогда он сообщил, что Berkshire Hathaway продал все принадлежавшие ему акции четырех крупнейших американских авиакомпаний — American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines и United Airlines Holdings. Также предприниматель отметил, что в результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса бизнес существенно поменялся.

Berkshire Hathaway владеет такими компаниями, как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, а также долями в Apple, American Express и Bank of America. Forbes оценивает состояние Баффетта в $91,6 млрд.

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Автор
Наталия Анисимова
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