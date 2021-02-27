Уоррен Баффетт привился от коронавируса
Американский инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на его помощника.
90-летнему предпринимателю сделали прививку вакциной, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, он получил обе дозы препарата.
Два компонента вакцины также ввели 97-летнему Чарли Мангеру, вице-председателю Berkshire Hathaway и давнему деловому партнеру Баффетта. По словам ассистента Мангера, процедура прошла успешно.
Как ожидается, в субботу 27 февраля Баффетт обратится с ежегодным посланием к инвесторам, в котором он обычно делится взглядом на происходящие в мире и в США события. Обращение будет опубликовано вместе с финансовой отчетностью Berkshire Hathaway, уточняет CNBC.