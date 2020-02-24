Уоррен Баффет назвал лучший бизнес в мире

Миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт в интервью телеканалу CNBC назвал корпорацию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, что ему довелось увидеть.

По его словам, он воспринимает эту компанию не просто в качестве акций во владении Berkshire Hathaway, а как собственный бизнес. «Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству», — заявил он.

Инвестор признался, что не так давно сменил смартфон Samsung на последнюю версию iPhone. Баффетт отметил, что недавно ему подарили несколько смартфонов, один из которых был от генерального директора Apple Тима Кука. При этом миллиардер сказал, что не использует все возможности гаджета, как большинство людей, а чаще всего лишь звонит по нему.

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