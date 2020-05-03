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Пандемия коронавируса ,  
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Холдинг Баффетта распродал акции четырех крупнейших авиакомпаний США

В начале апреля Berkshire Hathaway сократил долю в авиакомпаниях Delta Air Lines и Southwest Airlines на 18 и 4% соответственно. Теперь холдинг решил продать все акции, в том числе в American Airlines и United Airlines Holdings
Berkshire Hathaway BRK.B $182,5 -2,04% Купить
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Холдинг Berkshire Hathaway продал все принадлежавшие ему акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. Об этом глава холдинга Уоррен Баффетт заявил на ежегодном собрании акционеров.

Речь идет об акциях American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, United Airlines Holdings. В первых двух холдингу принадлежало по 10%, в Delta Air Lines и United Airlines Holdings 11 и 9% соответственно, отмечает Reuters, ссылаясь на годовые отчеты. При этом в начале апреля доля компании Баффетта в Delta Air Lines и Southwest Airlines сократилась на 18 и 4% соответственно.

Баффетт отметил, что в результате экономического кризиса из-за пандемии коронавируса бизнес существенно поменялся. «Мир изменился для авиакомпаний, и я желаю им всего хорошего», — приводит слова Баффетта Bloomberg.

Глава холдинга признался, что допустил ошибку, когда инвестировал в авиакомпании, и потерял на этом деньги. При этом Баффетт пошутил, что позвонит по номеру социальной службы и объявит себя «аэроголиком», если когда-либо захочет снова инвестировать в авиакомпании.

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Бизнес
Уоррен Баффетт

Он также сообщил акционерам, что Berkshire Hathaway предпринял ряд действий в связи с пандемией, и заверил, что он все еще заинтересован в том, чтобы сделать крупное приобретение, чего не происходило с 2016 года. При этом Баффетт не будет оказывать поддержку компаниям, как сделал это во время экономического кризиса в 2008 году.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Накануне Berkshire Hathaway отчитался об убытке в размере $49,7 млрд по итогам первого квартала 2020 года. Акции самого финансового конгломерата упали в цене на 19%.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Berkshire Hathaway, авиакомпании, США, Уоррен Баффетт
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