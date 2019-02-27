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«Дело Baring Vostok» ,  
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Майкл Калви подал в суд на строителей за пожар в его доме
Он требует от них почти 53 млн руб. в качестве компенсации за ущерб от пожара в его доме в центре Москвы в прошлом году. Экспертиза установила, что возгорание произошло по вине компаний, которые проводили в доме капремонт
Майкл Калви (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, которого две недели назад арестовали по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», подал иск в суд на две строительные компании и потребовал взыскать с них почти 53 млн руб. за пожар, который в прошлом году произошел в его доме. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова.

Как следует из карточки, размещенной на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы, ответчиками по делу выступают ООО «Вуд-Стайл», а также саморегулируемая организация «Ассоциация строительных организаций «ПОСО». Суд зарегистрировал заявление Калви 14 февраля, за день до его ареста. Приняли иск к рассмотрению через несколько дней, 19 февраля.

По словам Селивановой, общая сумма исковых требований — 52,892 млн руб. Пресс-секретарь уточнила, что пожар, из-за которого Калви подал в суд на компании, произошел 6 июня 2018 года в его доме на Большой Ордынке в центре Москвы. Пожарно-техническая экспертиза показала, что возгорание тогда произошло по вине компаний, которые осуществляли в доме капитальный ремонт.

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В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал Калви и его пятерых партнеров по Вaring Vostok. Следствие считает, что основатель инвестфонда убедил акционеров банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group в счет долга в 2,5 млрд руб. Стоимость ценных бумаг оказалась завышена с 600 тыс. до 3 млрд руб., так что сделка нанесла банку ущерб, полагают следователи.

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Арест Калви вызвал об​ширные дискуссии. За бизнесмена вступились глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, глава Альфа-банка Петр Авен, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и еще более 30 человек.

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Как арестовывали фигурантов «дела Baring Vostok»

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, судебный иск
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