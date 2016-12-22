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Арестованы фигуранты дела о поставке кокаина через посольство в Аргентине
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Арестованы фигуранты дела о поставке кокаина через посольство в Аргентине
«Кокаиновое дело», 26 фев, 15:50
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Арестованы фигуранты дела о поставке кокаина через посольство в Аргентине
Трое подозреваемых, проходящих по делу о поставке около 400 кг наркотиков, были арестованы в декабре, сейчас срок содержания под стражей продлен до середины апреля, сообщили в Тверском суде
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Тверской суд Москвы продлил арест троим фигурантам уголовного дела, возбужденного за попытку переправить кокаин из Аргентины в Россию, заявила РБК и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

По ее словам, они были заключены под стражу в декабре 2017 года, суд продлил в начале февраля срок ареста Али Абьянова до 12 апреля, Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — до 13 апреля.

22 февраля министр безопасности южноамериканской страны Патриция Буллрич сообщила, что Аргентина и Россия в результате совместного расследования раскрыли канал нелегальной поставки наркотиков. По данным аргентинских газет, чемоданы с наркотиками обнаружили в школе при российском посольстве, посол сообщил о находке властям Аргентины. Всего чемоданов было 12, в них находилось почти 400 кг кокаина. Министр оценила стоимость партии в €50 млн. К схеме, сообщало агентство Associated Press, был причастен бывший сотрудник посольства, а всего в преступную группу входили шесть человек.

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Власти Аргентины подменили наркотик на муку и снабдили чемоданы GPS-жучками, что позволило Москве и Буэнос-Айресу выявить причастных к поставкам. Аргентинское издание Clarin называло Али Абьянова бухгалтером, работавшим в посольстве России, он, говорилось в статье, способствовал тому, что наркотики оказались на территории дипмиссии. Также оно называло среди членов группы Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, они работали в Москве.

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Аргентинские издания отмечали, что наркотики планировалось переправить диппочтой, которая не досматривается властями, но официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности. «У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты», — рассказала Захарова.

Видео: Patricia Bullrich / Twitter

Британская The Telegraph писала, что к операции по перехвату поставок наркотиков причастен глава российского Совета безопасности Николай Патрушев, который в декабре прошлого года приезжал в Аргентину. По данным газеты, во время визита он также обсудил детали спецоперации с аргентинскими властями, и Патрушев полетел обратно в Россию на том же самолете, который перевозил чемоданы с мукой. Спустя несколько дней после его визита в Москве были арестованы подозреваемые в причастности к схеме. В Совбезе данные об использовании самолета Патрушева в рамках операции опровергли.

Авторы: Маргарита Алехина, Андрей Гатинский.
Теги: Аргентина , кокаин , арест
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