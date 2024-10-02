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Дума в первом чтении приняла закон о запрете ставок для детей и должников

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете ставок для детей и должников
Законопроект ко второму чтению предложили доработать, включив в него ограниченно дееспособных граждан, находящих под попечительством из-за психических расстройств, и распространить запрет на игорные заведения
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет для букмекерских контор и тотализаторов принимать ставки от несовершеннолетних, ограниченных в дееспособности граждан, а также уклоняющихся от уплаты алиментов и других долгов по исполнительным производствам, сообщает «РИА Новости».

Авторами законопроекта являются сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий.

Кабмин поддержал законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

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В частности, профильный комитет Госдумы предложил распространить запрет для таких лиц и на азартные игры «непосредственно в игорных заведениях», а правительство — включить в перечень лиц, над которыми установлено попечительство из-за недееспособности или ограниченной дееспособности из-за психических расстройств.

Букмекеры будут получать информацию о недееспособных или ограниченно дееспособных лицах под попечительством из «Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере».

В 2023 году объем принятых российскими легальными букмекерами ставок составил 1,224 трлн руб.

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