Последствия снегопада на дорогах Москвы. Видео

Москву накрыл сильный снегопад 27 января. По данным Гидрометцентра, он продолжится до 29 января. На этом фоне в столице организовали повсеместные работы по отчистке снега, кадры выложила пресс-служба городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

«Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы», — говорится в сообщении.

По мере выпадения снега проезжая часть и тротуары непрерывно очищаются спецтехникой и обрабатываются противогололедными реагентами, добавило ведомство. Очередной цикл работ начался в 10:00 мск.

Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт вместо личных автомобилей.