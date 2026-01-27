Последствия снегопада на дорогах Москвы. Видео
Москву накрыл сильный снегопад 27 января. По данным Гидрометцентра, он продолжится до 29 января. На этом фоне в столице организовали повсеместные работы по отчистке снега, кадры выложила пресс-служба городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.
«Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы», — говорится в сообщении.
По мере выпадения снега проезжая часть и тротуары непрерывно очищаются спецтехникой и обрабатываются противогололедными реагентами, добавило ведомство. Очередной цикл работ начался в 10:00 мск.
Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт вместо личных автомобилей.
