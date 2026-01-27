 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Последствия снегопада на дорогах Москвы. Видео

Дептранс Москвы показал последствия снегопада на дорогах Москвы

Москву накрыл сильный снегопад 27 января. По данным Гидрометцентра, он продолжится до 29 января. На этом фоне в столице организовали повсеместные работы по отчистке снега, кадры выложила пресс-служба городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

«Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы», — говорится в сообщении.

По мере выпадения снега проезжая часть и тротуары непрерывно очищаются спецтехникой и обрабатываются противогололедными реагентами, добавило ведомство. Очередной цикл работ начался в 10:00 мск.

Пробки в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Общество
Фото:Антон Белицкий / ТАСС

Дептранс Москвы призвал использовать городской транспорт вместо личных автомобилей. 

Авторы
Егор Алимов
