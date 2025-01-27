Полиция в Ростовской области развернула фуры с мазутным песком

Полигон в Ростовской области заключил контракт с властями Кубани на утилизацию замазученного песка, но он оказался не готов к этому, сообщили ростовские власти. Грузовики не будут пропускать кордоны с полицией

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Грузовики с загрязненным мазутом песком не будут пропускать на полигоны в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, песок не будут пропускать ни на полигон в Семикаракорске, ни в Большом Логе. «Это решение затвердили с заместителем Министра природных ресурсов и экологии России Максимом Корольковым», — указал губернатор.

На въездах на полигоны «круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и минприроды» сообщил губернатор. Накануне на территорию области попробовали заехать 20 грузовиков с песков, «но на полигон их не пустили». «Фуры развернули, и они отправились обратно», — сообщил Слюсарь.

О запрете на ввоз замазученного песка на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области Слюсарь объявил 25 января. Перед этим прокуратура, Роспотребнадзор и Минприроды провели проверку этого полигона и пришла к выводу, что там не готовы к этой работе. Полигон заключил соответствующий контракт с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Всего контракта было заключено два — на сумму более 750 млн руб. По второму контракту, на сумму 572 млн руб., песок должна была вывезти компания ООО «Южный город» на полигон в хуторе Большой Лог.

По словам Слюсаря, компания должна «представить безопасные и экологичные решения, как это будет сделано». «У них на это 2 недели», — резюмировал глава региона. Песок, который успели привезти, будет переработан.

К началу января с пляжей Анапы вывезли уже больше 120 тыс. тон загрязненного песка и грунта, сообщали власти. На площадки в Краснодарском крае было вывезено порядка 95 тыс. тонн. При этом власти указывали, что существующих в регионе площадок хранения не хватит для всего объема.

Песок после очистки не будут возвращать на пляжи — его используют для других целей, сообщал глава Минприроды Александр Козлов. Вместо этого на пляжи завезут чистый кварцевый песок. Ориентировочный срок завершения этих работ — май 2026 года.

Авария двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря в Керченском проливе. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута, и после аварии часть его попала в акваторию Черного моря. После этого мазут начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Президент Владимир Путин назвал последствия аварии «экологической бедой» и потребовал активных действий от созданной правительственной комиссии по их ликвидации.

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