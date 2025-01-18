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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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«Когда рассвело — пришла беда»: репортаж телеканала РБК с уборки мазута

Все этапы уборки пляжей Анапы от мазута попали на видео
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Крушение танкеров в Керченском проливе
Утром в декабре люди в Анапе, увидев мазут, поняли — пришла беда. Как устроена очистка пляжей, где лечат замазученных птиц, как живут волонтеры, почему шторм — это хорошо, и как ученые ищут решения — в репортаже телеканала РБК

«Когда рассвело — пришла беда»: репортаж телеканала РБК с уборки мазута
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Александр Величко занимается кайсерфингом. Утром после крушения танкеров в Керченском проливе он с друзьями приехал с оборудованием — тренироваться. «Но почувствовали в 500 метрах от берега резкий запах бензола. Весь берег был черный. Мы подумали, что возле берега мазут, там дальше тина, черная вода. Но когда рассвело, мы увидели — пришла к нам беда», — рассказывает он.

В репортаже телеканала РБК:

  • зачем весь пляж разделен на 42 участка, как муниципалитеты Краснодарского края отвечают за уборку пляжа и почему они должны привозить свою технику;
  • власти края — дают прогнозы, как поведет себя в дальнейшем пятно мазута;
  • морские спасатели — показывают, как патрулируют и передают прямо в море сорбенты для засыпки в мазутные пятна на открытой воде;
  • МЧС — где работают сотрудники ведомства на уборке пляжей;
  • почему спасатели и волонтеры говорят, что шторм сейчас — это хорошо;
  • ученые — показывают, какие изобретения используют для очистки пляжей;
  • ветеринары и зоологи — как ловят замазученных птиц и животных прямо в море, и как автомобильная мойка стала для них временным госпиталем, где их отмывают и лечат;
  • волонтеры — как они живут, едят и кто из бизнеса помогает им крышей и едой;

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Екатерина Столярова
Анапа мазут Черное море Экология
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