«Когда рассвело — пришла беда»: репортаж телеканала РБК с уборки мазута
Александр Величко занимается кайсерфингом. Утром после крушения танкеров в Керченском проливе он с друзьями приехал с оборудованием — тренироваться. «Но почувствовали в 500 метрах от берега резкий запах бензола. Весь берег был черный. Мы подумали, что возле берега мазут, там дальше тина, черная вода. Но когда рассвело, мы увидели — пришла к нам беда», — рассказывает он.
В репортаже телеканала РБК:
- зачем весь пляж разделен на 42 участка, как муниципалитеты Краснодарского края отвечают за уборку пляжа и почему они должны привозить свою технику;
- власти края — дают прогнозы, как поведет себя в дальнейшем пятно мазута;
- морские спасатели — показывают, как патрулируют и передают прямо в море сорбенты для засыпки в мазутные пятна на открытой воде;
- МЧС — где работают сотрудники ведомства на уборке пляжей;
- почему спасатели и волонтеры говорят, что шторм сейчас — это хорошо;
- ученые — показывают, какие изобретения используют для очистки пляжей;
- ветеринары и зоологи — как ловят замазученных птиц и животных прямо в море, и как автомобильная мойка стала для них временным госпиталем, где их отмывают и лечат;
- волонтеры — как они живут, едят и кто из бизнеса помогает им крышей и едой;
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