Утром в декабре люди в Анапе, увидев мазут, поняли — пришла беда. Как устроена очистка пляжей, где лечат замазученных птиц, как живут волонтеры, почему шторм — это хорошо, и как ученые ищут решения — в репортаже телеканала РБК

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Александр Величко занимается кайсерфингом. Утром после крушения танкеров в Керченском проливе он с друзьями приехал с оборудованием — тренироваться. «Но почувствовали в 500 метрах от берега резкий запах бензола. Весь берег был черный. Мы подумали, что возле берега мазут, там дальше тина, черная вода. Но когда рассвело, мы увидели — пришла к нам беда», — рассказывает он.

В репортаже телеканала РБК: