В Ростове уволили врио начальника СИЗО, где произошел бунт

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Федор Ларин / РИА Новости)

Врио начальника ростовского СИЗО, где в июне случился бунт заключенных и захват ими заложников из числа сотрудников изолятора, Роман Заболотнев уволен со своего поста, сообщают «РИА Новости» и РЕН ТВ со ссылкой на источники.

На сайте ФСИН говорится, что должность врио руководителя изолятора занимает Джамал Набиев.

По данным источника RT, против Заболотнева возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК). Портал 161.ru писал, что после бунта майор внутренней службы был отстранен от работы, он и его предшественник, Андрей Мусаев, написавший рапорт в апреле, были «под пристальным вниманием» силовиков.

Захват заложников — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богмы — произошел утром 16 июня. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Спустя несколько часов Росгвардия провела операцию, по итогам которой ФСИН отчиталась об освобождении заложников и ликвидации всех шести заключенных, участвовавших в бунте, но один из них, Даниил Камнев, выжил. 2 августа его приговорили к 23 годам колонии, но по другому делу — о подготовке теракта в Кисловодске. Было возбуждено дело по ст. 206 УК (захват заложников).

После захвата заложников в отставку подали начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель. Служба не называла их имена, на сайте регионального управления как начальник по сей день указан Дмитрий Безруких, назначенный в 2020 году.

Всего были уволены четверо сотрудников управления, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечали в ФСИН.

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