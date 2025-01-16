ФСИН опровергла побег заключенных из СИЗО в Ростове-на-Дону

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Данные о том, что в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону заключенные сделали подкоп и попытались сбежать, не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщили в ГУ ФСИН по Ростовской области.



«Информация, размещенная в ряде телеграм-каналов и СМИ, о том, что «заключенные сделали подкоп и попытались сбежать из скандального СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.



Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что заключенные хотели совершить побег из СИЗО № 1 в ближайшие выходные. Для этого заключенные сделали подкоп. В ходе обысков в их камерах были найдены шампуры и множество мобильных телефонов, рассказал собеседник SHOT.

Однако планы не удалось осуществить из-за того, что один из заключенных рассказал о подкопе смотрителям. Всех причастных якобы задержали в минувший вторник, а инициатор побега по имени Эльнур был доставлен на допрос.



СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону располагается по адресу: улица Максима Горького, дом № 219.