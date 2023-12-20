В Петербурге перекрыли улицу после обрушения шестиэтажного дома

Движение по Гороховой улице в Санкт-Петербурге перекрыли после обрушения дома

Фото: procspb / Telegram

Движение автотранспорта по Гороховой улице в Санкт-Петербурге, где в ночь на 20 декабря обрушились два расселенных подъезда шестиэтажного дома, приостановлено, сообщила пресс-служба администрации города.

По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, жильцов из оставшихся подъездов, а также жителей соседнего дома № 71 разместили в ближайших гостиницах. В настоящее время на месте продолжает работу штаб по ликвидации обрушения, добавили в администрации.

Сообщение об обрушении дома поступило около 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Здание обрушилось в Адмиралтейском районе города по адресу улица Гороховая, д. 73.

По данным «Фонтанки» и телеканала «78», это второе обрушение в доме за сутки. О первом обрушении «78» писал еще днем 19 декабря, около 14:40. Как сообщал канал, обвалилась внутренняя часть наружной стены дома.

Очевидцы рассказали «78», что в доме проводился ремонт. «Фонтанка» уточнила, что флигель здания расселили еще в конце октября, но аварийным его не признали. Одна из жительниц дома рассказала газете, что трещины на его стенах возникли несколько лет назад.