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В Петербурге перекрыли улицу после обрушения шестиэтажного дома

Движение по Гороховой улице в Санкт-Петербурге перекрыли после обрушения дома
Фото: procspb / Telegram
Фото: procspb / Telegram

Движение автотранспорта по Гороховой улице в Санкт-Петербурге, где в ночь на 20 декабря обрушились два расселенных подъезда шестиэтажного дома, приостановлено, сообщила пресс-служба администрации города.

По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, жильцов из оставшихся подъездов, а также жителей соседнего дома № 71 разместили в ближайших гостиницах. В настоящее время на месте продолжает работу штаб по ликвидации обрушения, добавили в администрации.

В центре Петербурга обрушился шестиэтажный дом
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Фото:ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

Сообщение об обрушении дома поступило около 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Здание обрушилось в Адмиралтейском районе города по адресу улица Гороховая, д. 73.

По данным «Фонтанки» и телеканала «78», это второе обрушение в доме за сутки. О первом обрушении «78» писал еще днем 19 декабря, около 14:40. Как сообщал канал, обвалилась внутренняя часть наружной стены дома.

Очевидцы рассказали «78», что в доме проводился ремонт. «Фонтанка» уточнила, что флигель здания расселили еще в конце октября, но аварийным его не признали. Одна из жительниц дома рассказала газете, что трещины на его стенах возникли несколько лет назад.

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Теги
Санкт-Петербург обрушение городская администрация Александр Беглов
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