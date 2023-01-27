Управделами президента: вертолет спецотряда «Россия» попал в аварию во Внуково

Во Внуково попал в аварию вертолет спецотряда «Россия»

Вертолет спецотряда «Россия» повредил рулевой винт до взлета, никто не пострадал, сообщили РБК в Управлении делами президента

Вертолет Ми-8 (Фото: udprf.ru)

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Также об инциденте пишет телеграм-канал Baza.

По словам источника РБК, близкого к авиавластям, речь идет о вертолете специального летного отряда «Россия». Об этом также пишет Baza. Позже это подтвердили РБК в управделами президента. «В процессе взлета командир воздушного судна вертолета почувствовал неисправность. Взлет прекратил. Вертолет получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет», — сказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Вертолет зацепил землю хвостом, рассказал РБК источник в МЧС. Специалисты выясняют, подлежит ли воздушное судно ремонту.

В кабине Ми-8 не было пассажиров, уточняет собеседник агентства «РИА Новости».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково.

Спецотряд «Россия» занимается авиационными перевозками президента и правительства, спикеров Совета Федерации и Госдумы и других представителей высших органов власти. Он подчиняется Управлению делами президента России.