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«Страна» узнала выводы следствия о причинах крушения вертолета в Броварах

«Страна»: причиной крушения вертолета с руководством МВД Украины стала ошибка пилота
В день авиакатастрофы был туман и пилот вертолета с руководством МВД Украины на борту летел слишком низко, пишет издание
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Крушение вертолета в Броварах (Киевская область), в результате которого погибло руководство МВД Украины, произошло из-за ошибки пилота, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел, знакомые с предварительными данными экспертизы.

Собеседники издания указали, что в день авиакатастрофы был сильный туман, пилот летел слишком низко в условиях ограниченной видимости и поздно заметил высотный дом. «Он резко взял крен, и вертолет упал на ближайший детсад», — цитирует газета источник в украинском МВД.

Вертолет Super Puma разбился у детского сада и жилой застройки в Броварах утром 18 января. На борту находились в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. В офисе президента Украины заявляли, что они летели в один из районов, где идут боевые действия.

Вместе с членами экипажа в вертолете находились девять человек, все они погибли. Общее число жертв составило 14 человек, в том числе ребенок, пострадали 25, включая 11 детей.

Служба безопасности Украины рассматривает три версии крушения: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия с целью уничтожения воздушного транспорта.

После крушения вертолета в Броварах объявили трехдневный траур. Исполняющим обязанности министра и замминистра внутренних дел Украины назначили главу национальной полиции Игоря Клименко.

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Вертолет авиакатастрофа Бровары Киевская область МВД Украины
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