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Пандемия коронавируса ,  
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Богатейшего человека Мексики госпитализировали с коронавирусом

Карлоса Слима накануне его 81-летия госпитализировали с коронавирусом. Ранее фонд бизнесмена выделил деньги на производство и закупку вакцины AstraZeneca для страны
Карлос Слим
Карлос Слим (Фото: Eduardo Verdugo / AP)

Мексиканского миллиардера Карлоса Слима, заразившегося коронавирусом, госпитализировали. Об этом сообщил официальный представитель и зять бизнесмена Артуро Элиас, передает Reuters.

По словам пресс-секретаря, Слим чувствует себя «очень хорошо». Его госпитализировали, чтобы контролировать состояние здоровья во время лечения, сказал Элиас.

28 января Слиму исполнится 81 год. Инженер по профессии, он является самым богатым человеком в Мексике. В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Слим находится на 21-месте. По данным издания, состояние бизнесмена оценивается в $58,7 млрд. За минувшие сутки, на фоне сообщений о том, что Слим заразился коронавирусом, его состояние уменьшилось на $893 млн, или 1,5%.

Слим в том числе владеет крупнейшими мексиканскими телекоммуникационными компаниями Telmex и América Móvil., а также ресторанами и универмагами. Помимо прочего, бизнесмен активно занимается благотворительностью. Для этого он учредил Фонд Карлоса Слима, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в стране.

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Летом 2019 года этот фонд заключил сделку с фармкомпанией AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщало агентство Mexican News Daily. По условиям сделки AstraZeneca производит вакцину в Аргентине, а завершающие этапы производства и упаковку препарата проводит мексиканская фармкомпания Liomont. Деньги на закупку и производство препарата выделил фонд Слима. 5 января Мексика одобрила использование вакцины AstraZeneca в экстренных случаях.

С начала пандемии в Мексике выявили 1,78 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкина. По числу умерших от COVID-19 страна занимает четвертое место в мире после США (427 тыс.), Бразилии (218,8 тыс.) и Индии (153,7 тыс.). Жертвами заболевания в Мексике стали 152 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Карлос Слим Мексика коронавирус
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