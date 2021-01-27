Богатейшего человека Мексики госпитализировали с коронавирусом
Мексиканского миллиардера Карлоса Слима, заразившегося коронавирусом, госпитализировали. Об этом сообщил официальный представитель и зять бизнесмена Артуро Элиас, передает Reuters.
По словам пресс-секретаря, Слим чувствует себя «очень хорошо». Его госпитализировали, чтобы контролировать состояние здоровья во время лечения, сказал Элиас.
28 января Слиму исполнится 81 год. Инженер по профессии, он является самым богатым человеком в Мексике. В рейтинге богатейших людей мира по версии журнала Forbes Слим находится на 21-месте. По данным издания, состояние бизнесмена оценивается в $58,7 млрд. За минувшие сутки, на фоне сообщений о том, что Слим заразился коронавирусом, его состояние уменьшилось на $893 млн, или 1,5%.
Слим в том числе владеет крупнейшими мексиканскими телекоммуникационными компаниями Telmex и América Móvil., а также ресторанами и универмагами. Помимо прочего, бизнесмен активно занимается благотворительностью. Для этого он учредил Фонд Карлоса Слима, который финансирует образовательные, культурные и медицинские проекты в стране.