Депутат Сопчук обжалует изъятие у него «золотых» активов

Суд лишил единоросса Сергея Сопчука активов в фирме, которая могла принести доход более 38 млрд руб. Депутат заявил, что соблюдал закон, а решение суда будет оспаривать в вышестоящих инстанциях

Сергей Сопчук (Фото: sopchuksergey / Facebook)

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук заявил, что не нарушал закон при своих взаимоотношениях с ООО «Терней Золото» будучи членом парламента. Об этом он заявил корреспонденту РБК. Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования о взыскании с Сопчука доли в этой компании. По мнению Генпрокуратуры, депутат незаконно занимался предпринимательской деятельностью, занимая государственные должности, оказывал противодействие следствию и скрывал сведения от администрации президента.

«Предприятие, о котором идет речь, ведет свою деятельность с начала 2000-х. С 2011 года до октября 2016 года я принимал участие в его хозяйственной деятельности на полностью законных основаниях, владея долей в его уставном капитале в размере 23%. Я был одним из участников этого общества, а также был и остаюсь его кредитором, так как значительную часть моих займов предприятие еще не вернуло. В полном соответствии с законом я имел полное право в те годы до прихода в Госдуму заниматься предпринимательской деятельностью», — пояснил Сопчук.

По словам депутата, он и другие совладельцы давали займы предприятию, которое не приносило доход, а вся его деятельность велась на заемные средства. «Предприятие занималось и занимается геологоразведкой, по сути. Все те мои займы 2011–2013 годов в полной мере и корректно отражены и подтверждаются моими декларациями о доходах и имуществе, которые я подавал в периоды, когда обязан был это делать. У меня нигде нет денег и активов, появившихся непонятно откуда», — заверил Сопчук.

Он признал, что среди участников предприятия были и есть его родственники, но подчеркнул, что истолковывать это как коррупционную составляющую неправильно. «Они самостоятельные люди, самодостаточные с точки зрения бизнеса. Они предоставляли в качестве займов свои собственные, а не мои денежные средства, и к ним также нет, по моей информации, претензий ни у налоговых, ни у иных контрольных и надзорных органов относительно законности их доходов», — отметил депутат.