Путин попросил Госсовет «не варить суп с котом» по нацпроектам

Россияне должны почувствовать первые результаты работы по нацпроектам уже в 2021 году, заявил Владимир Путин. Откладывать сложные задачи нельзя, предупредил он участников Госсовета

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета заявил, что его участники не должны затягивать исполнение целей национального развития и должны добиться видимых результатов уже в 2021 году.

По его словам, не нужно откладывать решение сложных, системных, проблемных вопросов на потом.

«Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом». И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложные не решим», — заявил президент.

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Также президент обратился к правительству с просьбой довести до региональных властей в кратчайшие сроки целевые показатели по нацпроектам.