Путин попросил Госсовет «не варить суп с котом» по нацпроектам
Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета заявил, что его участники не должны затягивать исполнение целей национального развития и должны добиться видимых результатов уже в 2021 году.
По его словам, не нужно откладывать решение сложных, системных, проблемных вопросов на потом.
«Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом». И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложные не решим», — заявил президент.
Также президент обратился к правительству с просьбой довести до региональных властей в кратчайшие сроки целевые показатели по нацпроектам.