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Путин попросил Госсовет «не варить суп с котом» по нацпроектам

Россияне должны почувствовать первые результаты работы по нацпроектам уже в 2021 году, заявил Владимир Путин. Откладывать сложные задачи нельзя, предупредил он участников Госсовета
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета заявил, что его участники не должны затягивать исполнение целей национального развития и должны добиться видимых результатов уже в 2021 году.

По его словам, не нужно откладывать решение сложных, системных, проблемных вопросов на потом.

«Чтобы не было так, как в народе говорят: «Потом — суп с котом». И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы простые, необременительные задачи. Мы тогда и сложные не решим», — заявил президент.

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Также президент обратился к правительству с просьбой довести до региональных властей в кратчайшие сроки целевые показатели по нацпроектам.

К сожалению, пока еще не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд. Я прошу правительство сделать это в самые сжатые сроки», — сказал президент. Он отметил, что регионы «должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы». При этом сами регионы должны сами проявлять инициативу, предлагать собственные подходы к решению задач в рамках нацпроектов. Для этого они должны и иметь возможность маневрировать выделяемыми на нацпроекты средствами. «У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъектов федерации и центра в 2021 и последующих годах», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что несмотря на все сложности, целевые показатели по национальным проектам остаются неизменными. «Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей — это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур», — отметил глава государства.

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Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов
Экономика
Максим Орешкин

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документом в том числе утверждались национальные проекты по 12 направлениям. Все они были разработаны в трех основных сферах: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». 

Автор
Георгий Тадтаев
госсовет Владимир Путин
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