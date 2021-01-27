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При обрушении крыши в военной части в Можайске пострадали 4 контрактника

Они получили ушибы и ссадины, сообщили в ЗВО. По данным СМИ, пострадали пять человек, а обрушение могло произойти из-за скопившегося на крыше снега
Фото: mozhaisk_1231 / VK
Фото: mozhaisk_1231 / VK

В военной части в Можайском районе Подмосковья обрушился навес, пострадали четверо военнослужащих по контракту, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«В результате обрушения части конструкции открытого навеса воинской части, дислоцированной в Можайском районе Подмосковья, незначительные травмы (ушибы, ссадины) получили четверо военнослужащих по контракту», — сообщили в ЗВО (цитата по ТАСС). По данным пресс-службы, угрозы жизни и здоровью военнослужащих нет.

Ранее Telegram-канал Mash и ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что из-за обрушения в военной части пострадали пять военнослужащих. О пяти пострадавших контрактниках при обрушении крыши также писало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Крыша обрушилась в курилке автопарка военной части, когда там находились военнослужащие. По данным Mash, речь идет о военной части номер 52050. Трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пишут ТАСС и Mash. У одного из них— подозрение на перелом голеностопа, у другого — перелом ребер, у третьего — переломы плеча и правого бедра, уточняет Mash.

На месте работают экстренные службы и медики. По предварительным данным, причиной обрушения стал тяжелый мокрый снег, скопившийся на крыше, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны и пресс-службу Минздрава Московской области.

Материал дополняется.

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Автор
Анастасия Батманова
При участии
Любовь Порываева
Можайск военная часть
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