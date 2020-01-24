В Кемеровской области обрушилась крыша вагоноремонтного завода

Крыша завода вагоноремонтного оборудования обрушилась в Прокопьевске Кемеровской области. Из здания вывели 22 человека, сообщил РБК пресс-секретарь Центра медицины катастроф региона Антон Дужик.

«Одна женщина обратилась за медицинской помощью, у нее незначительные травмы. Сейчас ее увезли в травматологию, но, возможно, отпустят домой», — сказал он.

По его словам, бригада Центра медицины катастроф продолжает дежурить на месте обрушения, пока у врачей нет точной информации, есть ли под завалами люди.

В пресс-службе областного главка МЧС РБК рассказали, что инцидент произошел на заводе «Новотранс. Информация о нем поступила спасателям в 13:38 мск.