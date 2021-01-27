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Экс-росгвардеец получил 6 лет за попытку продать китайцам билеты на ЧМ-18

Бывший сотрудник Росгвардии вместе с гражданином Белоруссии вводил в заблуждение болельщиков из Китая во время ЧМ-2018. Он утверждал, что у него есть большие связи и он может достать им билеты
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор гражданину Белоруссии Руслану Поливанову и бывшему сотруднику Росгвардии Денису Молчанову по делу о мошенничестве с билетами на матч чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Коммерсантъ». Их приговорили к пяти и шести годам колонии соответственно.

По версии следствия, Поливанов и Молчанов вводили в заблуждение болельщиков из Китая при посредничестве российско-китайской компании. Они пообещали им билеты на чемпионат мира, проходивший в России. При этом Молчанов, который на тот момент уже не служил в Росгвардии, представлялся действующим высокопоставленным сотрудником ведомства. Он убеждал жертв, что имеет связи в Российском футбольном союзе и МВД, благодаря чему сможет обеспечить необходимое количество билетов.

За несколько месяцев до начала чемпионата Молчанов и Поливанов успели собрать около 86,843 млн руб. ($1,496 млн курсу на 2018 год), однако билеты китайцы так и не получили, после чего обратились в правоохранительные органы.

Согласно данным из карточки дела, в суде оно было зарегистрировано в марте 2020 года. Перед этим, пишет «Коммерсантъ», около года длилось расследование. Молчанов и Поливанов утверждали, что были лишь посредниками между китайской стороной и президентом столичного спортивного клуба, который, по их словам, обещал продать им билеты по выделенной клубу квоте, но в итоге не сдержал слово.

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Во время проведения ЧМ-2018 полиция сообщала о нескольких уголовных делах о мошенничестве с билетами. В июне 2018 года полицейские сообщили, что к ним обратилась компания, у которой мошенническим путем похитили более 4 млн руб. под предлогом продажи билетов на футбольные матчи чемпионата мира. В июле еще одно дело возбудили в отношении сотрудника стадиона «Спартак», который под предлогом продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018 похитил 2,6 млн руб.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Автор
Георгий Тадтаев
Чемпионат мира по футболу - 2018 мошенничество
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