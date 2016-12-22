Полиция пресекла мошенничество с билетами ЧМ на 2,6 млн руб.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками ФСБ 2 июля возбудили уголовное дело в отношении сотрудника стадиона «Спартак», который под предлогом продажи билетов на чемпионат мира по футболу-2018 похитил 2,6 млн руб. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК России (мошенничество) в отношении 33-летнего Вячеслава Бойченко, который получил от молодого человека 2,6 млн руб. якобы на покупку билетов», — рассказал источник в полиции.

При этом он не имел полномочий на продажу билетов, и потратил деньги на свои нужды, добавил собеседник. «Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщил собеседник.

В начале июня источник РБК в отделе полиции и собеседник из ГУ МВД по Москве сообщали, что у гендиректора коммерческой компании похитили 4,1 млн руб. под предлогом продажи билетов на матчи ЧМ. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.