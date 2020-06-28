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ЧМ-2018 ,  
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В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

Из России до сих пор не выехали более двух тысяч иностранных граждан, которые приехали в страну в качестве болельщиков на Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов в интервью «Коммерсанту».

«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов. Он отметил, что фактически эти люди сейчас являются нелегальными мигрантами.

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В январе 2019 года МВД сообщало о том, что после ЧМ-2018 в России все еще остаются 5,5 тыс. футбольных болельщиков из других стран. Заместитель руководителя миграционного управления МВД России Андрей Краюшкин выразил надежду, что всех нелегалов удастся выдворить к марту 2019 года.

В феврале того же года российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что на родину после ЧМ не вернулись от 300 до 500 аргентинцев. «Где-то затерялись, может, кто-то влюбился где-то в Сибири, может быть, открыл свой бизнес», — сказал дипломат.

Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. По информации МВД, по паспорту болельщика в страну въехали 650 тыс. иностранцев.

Теги: ЧМ-2018, иностранцы, Россия
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