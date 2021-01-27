Во время беспорядков в Амстердаме произошли взрывы

В столице Нидерландов уже четвертый день продолжаются беспорядки из-за введенного ранее комендантского часа. Взорвались, как минимум, грузовик и торговый киоск. Сейчас в Амстердаме уже спокойно, полиция разогнала демонстрантов

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В Амстердаме, где уже четвертый день подряд продолжаются беспорядки из-за коронавирусных ограничений, произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание NU.nl.

Взрывы произошли в районе Осдорп на окраине столицы Нидерландов. Во время одного из инцидентов взорвался грузовой автомобиль, подожженный протестующими. В другом случае взрыв произошел в торговом киоске.

Во время беспорядков произошли столкновения с полицией. В настоящий момент район оцеплен после наступления комендантского часа, протестная активность там практически прекратилась. Издание сообщает, что одна из последних групп протестующих укрылась в закусочной, где их окружили силовики.

По словам начальника национальной полиции Виллема Вуэлена, вечер 26 января прошел «намного тише», чем предыдущие дни. Однако он отметил, что в социальных сетях по-прежнему множество призывов выходить на улицы.