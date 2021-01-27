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Пандемия коронавируса ,  
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«Фонтанка» узнала обсуждаемые варианты смягчения ограничений в Петербурге

Власти могут разрешить работать ресторанам и ТЦ, проводить спортивные мероприятия со зрителями, смягчить ограничения для кинотеатров и концертных залов. В последние два дня заболеваемость в городе упала вдвое
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга готовятся пересмотреть коронавирусные ограничения в городе в сторону их смягчения. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на двух источников, близких к межведомственному координационному совету.

Как рассказали собеседники издания, сейчас в Смольном обсуждают ряд послаблений карантинных мер, но какие из них войдут в финальную версию постановления, не известно.

В качестве рабочих вариантов предлагается возобновить работу некоторых заведений общепита и торговых центров, послабления для концертных площадок и кинотеатров. Сейчас они работают только при заполненности залов максимум на четверть, театрам можно продавать 50% билетов.

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Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

Кроме того, спортивные мероприятия со зрителями могут позволить проводить без специального разрешения от Роспотребнадзора.

Нынешние меры по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге действуют до 31 января. С 25 января в городе изменилась динамика заболеваемости — количество инфицированных в сутки снизилось более чем на четверть.

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26 января петербургский оперативный штаб сообщил, что за два дня суточная заболеваемость упала вдвое — с почти 3 тыс. инфицированных до 1,5 тыс. При этом еще в начале прошлой недели Санкт-Петербург обгонял Москву по количеству новых заболевших.

По словам губернатор Александра Беглова, в 2020 году власти Петербурга потратили на борьбу с COVID-19 более 110 млрд руб. Всего на городское здравоохранение израсходовали в прошлом году 130 млрд руб. — на 62% больше, чем в 2019-м.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус ограничения Санкт-Петербург
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