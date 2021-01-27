«Фонтанка» узнала обсуждаемые варианты смягчения ограничений в Петербурге

Власти могут разрешить работать ресторанам и ТЦ, проводить спортивные мероприятия со зрителями, смягчить ограничения для кинотеатров и концертных залов. В последние два дня заболеваемость в городе упала вдвое

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга готовятся пересмотреть коронавирусные ограничения в городе в сторону их смягчения. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на двух источников, близких к межведомственному координационному совету.

Как рассказали собеседники издания, сейчас в Смольном обсуждают ряд послаблений карантинных мер, но какие из них войдут в финальную версию постановления, не известно.

В качестве рабочих вариантов предлагается возобновить работу некоторых заведений общепита и торговых центров, послабления для концертных площадок и кинотеатров. Сейчас они работают только при заполненности залов максимум на четверть, театрам можно продавать 50% билетов.

Кроме того, спортивные мероприятия со зрителями могут позволить проводить без специального разрешения от Роспотребнадзора.