В Костроме полиция задержала готовивших стрельбу в школе подростков

Молодые люди учились стрелять из травматического оружия и готовились «мстить» обидчикам

УМВД России по Костромской области (Фото: МВД РФ)

В Костроме сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ задержали несколько подростков, которые готовили расстрел одноклассников в своей школе. Как сообщает издание Kostroma today, выйти на них удалось в ходе мониторинга социальных сетей. 15-летний подросток публиковал на своей странице запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению колумбайна, возникшего по следам массового убийства в школе «Колумбайн» в США в 1999 году.

В управлении МВД по Костромской области сообщили, что, судя по результатам проверки, подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников. Они начали стрелять в гаражах из пневматического пистолета и занимались покупкой дробовиков. В качестве повода для мести подростки рассматривали проблемы, вызванные конфликтом в коллективе, или получение незаслуженной, по их мнению, оценки.

В результате все участники группы были установлены, а в ходе обысков у них изъяли компьютеры и сотовые телефоны, содержащие переписку с обсуждением планировавшейся в этом году акции.

«С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Аналогичная работа проводится и в образовательном учреждении с целью установления причин, способствующих формированию подобных идей у учащихся», — говорится в сообщении.

Это не первый подобный случай за последний год. В ноябре 2019 года в городе Кунгур Пермского края к шести годам заключения был приговорен учащийся местного сельскохозяйственного колледжа. Он приобрел мачете и булаву, изготовил два взрывных устройства и запланировал нападение на школу. Однако молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов и в итоге был задержан.

В конце октября прошлого года городской суд Зарайска арестовал студента Бориса Банина, который готовил убийство сверстников и преподавателей в Луховицком аграрно-промышленном колледже. Учащегося задержали сотрудники ФСБ, выяснив, что молодой человек ищет оружие. При обыске у него нашли пистолет.