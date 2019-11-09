«Коммерсантъ» узнал о предотвращении массового убийства в школе на Урале

«Коммерсантъ» узнал о предотвращении массового убийства в школе на Урале

По данным издания, преступление намеревался осуществить несовершеннолетний учащийся одного колледжа в городе Кунгур. Он приговорен к шести годам заключения

Фото: Игорь Катаев / РИА Новости

В городе Кунгур Пермского края суд приговорил к шести годам заключения учащегося местного сельскохозяйственного колледжа, который планировал убийство учителей и школьников в общеобразовательной школе, сообщает «Коммерсантъ».

Как установил суд, 17-летний учащийся колледжа приобрел мачете и булаву и изготовил два взрывных устройства. По данным источников издания, знакомых с ситуацией, в сентябре прошлого года он попытался проникнуть в школу № 10, но был остановлен бдительными сотрудниками. В результате молодой человек попал в поле зрения правоохранительных органов и в итоге был задержан. В ходе обыска удалось обнаружить спрятанное им оружие.

Суд признал учащегося в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

РБК направил запрос в пресс-службу Кунгурского городского суда, в администрацию школы № 10.

В конце октября городской суд Зарайска арестовал студента Бориса Банина, который готовил убийство сверстников и преподавателей в Луховицком аграрно-промышленном колледже. Учащегося задержали сотрудники ФСБ, выяснив, что молодой человек ищет оружие. При обыске у него нашли пистолет.

Самое громкое массовое убийство в учебном заведении в последние годы в России произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже. Тогда студент четвертого курса Владислав Росляков открыл на территории огонь из ружья и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. Всего в результате инцидента погибли 22 человека. По факту трагедии СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).