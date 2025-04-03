Два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке в Киеве

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В Киеве произошел взрыв на рынке «Юность» в Деснянском районе. В результате происшествия два человека погибли. Об этом сообщила администрация города в телеграм-канале.

Сначала власти заявили о взрыве газового баллона. Впоследствии полиция Киева выяснила, что на рынке произошел подрыв гранаты — на месте обнаружили остатки боеприпаса. Возбуждено уголовное дело.

Менее чем через час после этого администрация Киева сообщила, что в Днепровском районе еще один человек был ранен в результате взрыва неустановленного предмета.

«Мужчина поднял неустановленный предмет, обмотанный проволокой, у гаражей. Пострадавший госпитализирован», — заявила администрация города. Пожара на месте происшествия не зафиксировали.