Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Садовенко было 56 лет. Генерал-полковник много лет работал с Шойгу в МЧС и Минобороны

Юрий Садовенко (Фото: Минобороны России)

Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение, а также «РИА Новости» со ссылкой на близких генерала.

По информации окружения военного, Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца.

Садовенко много лет работал с бывшим министром обороны, а ныне секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. В 2002-м, когда тот возглавлял МЧС, стал его помощником.

Когда Шойгу стал губернатором Московской области (май—ноябрь 2012 года), Садовенко был главой его аппарата. В начале 2013-го, через два месяца после назначения Шойгу министром обороны, в ведомство пришел и Садовенко. От должности он был освобожден в мае 2024 года.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола и Академию государственной службы при президенте. С 1990 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах, участвовал в боевых действиях.

Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова.