 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко

Экс-замминистра обороны России генерал Юрий Садовенко умер в 56 лет
Садовенко было 56 лет. Генерал-полковник много лет работал с Шойгу в МЧС и Минобороны
Юрий Садовенко
Юрий Садовенко (Фото: Минобороны России)

Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко умер в Москве в возрасте 56 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение, а также «РИА Новости» со ссылкой на близких генерала.

По информации окружения военного, Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца.

Садовенко много лет работал с бывшим министром обороны, а ныне секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. В 2002-м, когда тот возглавлял МЧС, стал его помощником.

Когда Шойгу стал губернатором Московской области (май—ноябрь 2012 года), Садовенко был главой его аппарата. В начале 2013-го, через два месяца после назначения Шойгу министром обороны, в ведомство пришел и Садовенко. От должности он был освобожден в мае 2024 года.

Кремль назвал страшным убийство генерала Сарварова в Москве
Общество
Фанил&nbsp;Сарваров

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола и Академию государственной службы при президенте. С 1990 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах, участвовал в боевых действиях.

Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Москва Минобороны МЧС Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Материалы по теме
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне
Политика
Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе
Политика
«МК» сообщил о предотвращении покушения на Шойгу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Андрей Шевченко призвал отстранить от Игр поддерживающие Россию страны Спорт, 10:34
Кому принадлежат данные клиентов и их цифровой след в бизнесеПодписка на РБК, 10:33
Народные облигации — гайд для инвестора #всенабиржу!, 10:30
Врачи предупредили о крупнейшем кризисе в Индии со времен пандемии COVID Общество, 10:14
Валиева показала подарки в честь завершения дисквалификации Спорт, 10:13
ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военного в Ставрополе Политика, 10:03
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 10:03
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Бомба упала на деревню в Нигерии на фоне ударов США по объектам ИГИЛ Политика, 10:02
Кассовые разрывы и дорогие деньги: к чему готовиться бизнесу в 2026 годуПодписка на РБК, 10:02
Названы районы Москвы с самым дорогим вторичным жильем Недвижимость, 10:00
Управлять гневом: советы от самого просматриваемого психотерапевта TEDх Общество, 09:54
«Сибирский холод» и снег придут в Турцию Общество, 09:52
Потанин назвал переукрепленный рубль препятствием для «завоевания» рынков Политика, 09:43
Как украсить комнату к Новому году — 2026: 22 идеи новогоднего интерьера Недвижимость, 09:41