 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкера

Движение по Босфору приостановили из-за шедшего в Россию танкера Cordelia Moon
Танкер Cordelia Moon, направлявшийся в Новороссийск, сломался у мыса Еникей, после того как вышел из Яловы. Судно ходит под флагом Панамы

Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкера
Video

Движение судов по проливу Босфору в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, пишет Hürriyet со ссылкой на турецкий Минтранс.

Судно сломалось у мыса Еникей, оно шло из Яловы в Россию.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, нефтяной танкер Cordelia Moon ходит под флагом Панамы. Он направлялся в Новороссийск.

Главное управление береговой охраны начало буксировку Cordelia Moon.

В проливе Босфор столкнулись два сухогруза
Общество
Фото:4.murat / Shutterstock

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Босфор танкер поломка
Материалы по теме
Проливы Босфор и Дарданеллы закрыли из-за тумана
Общество
Движение через Босфор остановили из-за неисправности панамского танкера
Общество
Судоходство в Босфоре приостановили из-за неисправности у сухогруза
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночьLife, 15:42
В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогуПолитика, 15:41
«Китайцы» без гарантии, Priora вместо Camry. Тренды «вторички» 2024 годаАвто, 15:36
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего EmbraerОбщество, 15:30
Мантуров рассказал, сколько машин купили в России на льготные кредитыАвто, 15:30
Разработчик «Мира танков» приобрел офисное здание в центре ПетербургаБизнес, 15:28
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:24
Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкераОбщество, 15:22
Внебиржевые сделки с криптовалютой зашкаливают. Кто и что покупаетКрипто, 15:19
«Авангард» расторг контракт с основным вратаремСпорт, 15:17
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотойПолитика, 15:06
Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроенияСпорт, 15:02