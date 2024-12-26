Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкера
Движение судов по проливу Босфору в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, пишет Hürriyet со ссылкой на турецкий Минтранс.
Судно сломалось у мыса Еникей, оно шло из Яловы в Россию.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, нефтяной танкер Cordelia Moon ходит под флагом Панамы. Он направлялся в Новороссийск.
Главное управление береговой охраны начало буксировку Cordelia Moon.
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