Движение по Босфору приостановили из-за шедшего в Россию танкера Cordelia Moon

Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкера

Танкер Cordelia Moon, направлявшийся в Новороссийск, сломался у мыса Еникей, после того как вышел из Яловы. Судно ходит под флагом Панамы

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Движение судов по проливу Босфору в обе стороны было приостановлено из-за поломки танкера Cordelia Moon, направлявшегося в Россию, пишет Hürriyet со ссылкой на турецкий Минтранс.

Судно сломалось у мыса Еникей, оно шло из Яловы в Россию.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, нефтяной танкер Cordelia Moon ходит под флагом Панамы. Он направлялся в Новороссийск.

Главное управление береговой охраны начало буксировку Cordelia Moon.