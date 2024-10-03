В проливе Босфор столкнулись два сухогруза

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Два грузовых судна столкнулись у стамбульского района Ускюдар в проливе Босфор, после происшествия одно из судов отнесло к берегу, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

По данным издания Turkiye Today, в этот район направили три спасательных судна, а также быстроходный спасательный катер.

Как уточняет издание, 80-метровое грузовое судно AYED 1, которое следовало из Батуми в Саудовскую Аравию, и 180-метровый сухогруз BUNUN ACE, направлявшийся из Испании в Батуми, отбуксируют в район якорной стоянки Ахиркапы для оценки повреждений.

В июле из-за неисправности оборудования на борту сухогруза Lionfish приостановили движение судов через Босфор.

Происшествие произошло около моста Султана Селима Явуза. Турецкие власти тогда отправили на место три буксира береговой охраны.