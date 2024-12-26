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Общество ,  
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Россияне рассказали, сколько потратят на подарки для себя

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Большинство россиян (55%) обычно приобретают на Новый год подарок для себя, в основном так поступают москвичи, (66%), жители других мегаполисов (68%) и россияне в возрасте 36-45 лет (63%), следует из результатов исследования, страховой компанией «Ингосстрах» и Аналитическим центром НАФИ (есть у РБК).

В среднем новогодний подарок самому себе в последние годы равнялась 8 459 руб., но в этот раз сумма увеличилась вдвое — до 15 570 руб. При этом каждый четвертый тратит не более 5 тыс., а почти каждый третий (28%) не против расстаться с более чем 10 тыс. руб.

Подарки дороже 10 тыс. руб. чаще покупают себе жители мегаполисов (17%), россияне в возрасте 25-35 лет (18%) и мужчины (17% против 12% женщин).

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Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Себе россияне в основном дарят гаджеты — их планирует купить каждый десятый, а также одежда или обувь (9%), косметика (7%). К Новому году приурочивают покупку практичных вещей 6%: кухонной утвари, постельного белья, малогабаритной бытовой техники. Еще 5% радуют себя товарами для хобби, столько же приобретают ювелирные украшения.

Реже всего подарками самому себе становятся абонементы на спорт, в фитнес клубы и образовательные курсы. Такой выбор сделали менее 1% опрошенных.


Материал дополняется.

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