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Новый год 2025 ,  
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«Индекс Деда Мороза» в России вырос более чем на 20%

Сюжет
Новый год 2025
Индекс Деда Мороза отражает стоимость услуг новогодних аниматоров. С 2019 года он вырос в три раза и в этом году преодолел планку в 3 тыс. руб.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В 2024 году цена поздравления от Деда Мороза и Снегурочки (индекс Деда Мороза) станет выше на 21%, следует из расчетов аналитического проекта T-Data от Т-Банка.

«Индекс Деда Мороза в 2024 году вырастет на 21% по сравнению с прошлым годом и достигнет 3129 руб.», — подсчитали аналитики.

Расчет был сделан на основе данных из открытых источников и объявлений на сайтах «Авито», «Профи» и «Юла». Всего было изучено более двух тысяч объявлений.

За пять лет индекс вырос примерно в три раза: в 2019-м он составлял 1063 руб. Порог в 2 тыс. руб. он преодолел в 2022 году (2102 руб.), в этом году он достиг планки в 3 тыс. руб.

Самый высокий индекс Деда Мороза среди городов-миллионников — в Москве (3822 руб.), самый низкий — в Волгограде (2 198 руб.). Наибольший прирост зафиксирован в стоимости новогоднего поздравления аниматоров в Перми — на 45% за год, до 2760 руб.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале декабря появились данные опроса ДРТ (ранее Deloitte) о новогодних тратах россиян. Аналитики выяснили, что в среднем на празднование Нового года жители страны планируют потратить 30,1 тыс. руб. Предполагаемые средние траты в этом году на 14% превысили фактические от прошлого года (25,9 тыс. руб).

Отмечать Новый год намерены 85% опрошенных. 40% бюджета на праздники россияне заложили на подарки, 44% — на новогодний стол и 16% — на развлечения и досуг. Почти 60% респондентов выразили готовность потратить на подарки до 10 тыс. руб., 14% ― от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 12% ― свыше 20 тыс. руб. 15% сообщили, что не планируют дарить что-либо.

Каждый пятый опрошенный собирается поехать в путешествие (22%). В среднем россияне рассчитывают потратить в поездке 44 тыс. руб.

Сократить расходы решили 31% респондентов. Наоборот, нарастить их готовы четверть опрошенных (24%).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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