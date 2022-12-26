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В Москве суд дал 10 лет разбойнику, находившему жертв в статьях Forbes

«Ъ»: суд в Москву приговорил мужчину к 10 годам колонии за грабежи бизнесменов из Forbes
Организованная группа выманивала бизнесменов за границы России под предлогом обсуждения инвестиций в их проекты, после чего заставляла отдать средства с банковских счетов и технику. Жертв находили по публикация в деловых СМИ
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Кузьминский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии 33-летнего веб-дизайнера из Тюмени, который предлагал бизнесменам провести переговоры об инвестициях за границей, после чего жители соседнего государства грабили приезжавших предпринимателей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пишет издание, осужденного зовут Андрей Феррис, он был членом организованной преступной группы (ОПГ), ее организаторов установить не удалось. Группа состояла из ИТ-специалистов, которые обладали «широкими познаниями для дистанционного хищения средств потерпевших» и бойцов с «навыками оказания физического воздействия на человека с помощью спецсредств».

Как следует из судебных материалов, Феррис занимал «крайне важное в иерархии группировки» положение: он находил для ОПГ состоятельных жертв с помощью публикаций в деловых изданиях и рекламы в социальных сетях.

Один из потерпевших, 35-летний бизнесмен Андрей Коновалов рассказал суду, что внимание преступников к нему привлекла статья в российском Forbes от июня 2019 года. Материал назывался «Как программист с Урала зарабатывает сотни тысяч долларов в год на продаже советского БАДа в Калифорнии», после публикации к нему поступили несколько коммерческих предложений, среди которых было письмо от «группы частных инвесторов» из России, которых представляли братья Максим (псевдоним Ферриса) и Михаил.

Феррис убедил бизнесмена, что вопрос об инвестициях на сумму более $1 млн должен решить Михаил, который не может покинуть Таиланд, в котором контролирует строительство отелей. Потерпевший отметил, что спустя десять дней прилетел в Бангкок, где Феррис отвез его на виллу.

Там бизнесмену распылили в лицо перцовый газ из баллончика, после чего повалили на пол и потребовали предоставить логины и пароли от банковских интернет-сервисов, представившись сотрудниками ФСБ. В случае отказа Коновалову «пообещали [применить] физическое насилие», поэтому он выполнил требование. Преступники из-за ограничений на снятие средств со счета держали бизнесмена на вилле десять дней, ежедневно переводя по $25 тыс. Общий ущерб с учетом украденной техники составил 5,76 млн руб., моральный вред суд оценил в еще 1 млн руб.

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