Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 декабря

«Спутник V» одобрили для вакцинации пожилых, новый штамм может вызвать большее число смертей, Россия ввела карантин для прибывающих из Британии — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели 3,02 млн человек (плюс 29 258 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 54 226 человек (плюс 567 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 2,42 млн заболевших.