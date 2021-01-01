Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 декабря
«Спутник V» одобрили для вакцинации пожилых, новый штамм может вызвать большее число смертей, Россия ввела карантин для прибывающих из Британии — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели 3,02 млн человек (плюс 29 258 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 54 226 человек (плюс 567 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 2,42 млн заболевших.
Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Экспертиза подтвердила безопасность и эффективность препарата для пожилых, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава центра Гамалеи поддержал идею специальных документов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. По его мнению, такие «ковид-паспорта» нужно вводить одновременно с началом вакцинации.
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Московские школьники средних и старших классов могут после новогодних праздников вернуться к очному обучению, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Окончательное решение будет зависеть от ситуации с распространением вируса.
Россия ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании и Северной Ирландии. Он начал действовать с 26 декабря.
Из-за коронавируса власти отменили досрочный ЕГЭ в следующем году, а также досрочный ОГЭ для девятиклассников. «Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Статистика оперативного штаба расходится с информацией Росстата из-за методологии учета: статистическое ведомство за апрель—октябрь насчитало более 78,6 тыс. смертей пациентов, у которых диагностирован COVID-19.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 78,19 млн человек, из них более 1,73 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 79,89 млн человек, 1,75 млн скончались.
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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 18,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,1 млн), на третьем — Бразилия (7,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Франция (2,6 млн). Более 1,5 млн заражений зафиксировали также в Великобритании, Турции, Италии, Испании, Германии, Аргентине и Колумбии.
По числу заболевших за последний месяц на 1 тыс. человек Россия находится на 52-м месте в мире (5,6 случая).
Британские ученые сообщили, что новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в стране, является на 56% более заразным, чем другие варианты COVID-19. Они допустили, что более высокая способность передаваться может привести к большему количеству смертей в следующем году, чем в этом.
ВОЗ заявила, что обнаружила новый штамм коронавируса в восьми странах Европы. Также об обнаружении этой мутации коронавируса сообщила Япония.
The New York Times сообщила, что в США зафиксировали первую сильную аллергическую реакцию после прививки вакциной, разработанной компанией Moderna. Она проявилась у врача из Бостона, у него упало давление, участилось сердцебиение, появился холодный пот. Ранее аллергические реакции фиксировали только после вакцинации препаратом Pfizer и BioNTech.
Турция обязала всех пассажиров, прибывающих в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Тех, у кого не будет положительного теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, не пустят в страну.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Михаил Юшков