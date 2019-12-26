Актеры «Современника» отреагировали на смерть Волчек

Действующие члены труппы Мария Аниканова и Александр Хованский, а также экс-актер театра Александр Олешко в разговоре с РБК вспомнили совместную работу с Волчек

Александр Хованский и Мария Аниканова (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Актеры «Современника» в беседе с РБК прокомментировали смерть художественного руководителя театра Галины Волчек.

Мария Аниканова назвала ее талантливейшей актрисой и уникальным режиссером. «Столько лет удерживала театр твердой рукой. До последних дней она сидела и смотрела наши спектакли, после этого собирала нас, говорила слова благодарности», — заявила она.

Аниканова призналась, что редко обращалась к Волчек с просьбами как личными, так и творческими, однако, когда приходилось это делать, не было ни одного случая, чтобы худрук не решила какую-либо ситуацию или отказала в помощи. «Даже не ожидала, что буду так переживать и плакать. Неожиданно жутко больно», — заявила актриса.

Член труппы «Современника» Александр Хованский в беседе с РБК заявил: «Она была самым замечательным для меня человеком, потому что она меня взяла в театр «Современник» в 1997 году. Грубо говоря, все, чему я научился со школьной скамьи, — это все, что мне дала Галина Борисовна».