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Актеры «Современника» отреагировали на смерть Волчек
Действующие члены труппы Мария Аниканова и Александр Хованский, а также экс-актер театра Александр Олешко в разговоре с РБК вспомнили совместную работу с Волчек
Александр Хованский и Мария Аниканова (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Актеры «Современника» в беседе с РБК прокомментировали смерть художественного руководителя театра Галины Волчек.

Мария Аниканова назвала ее талантливейшей актрисой и уникальным режиссером. «Столько лет удерживала театр твердой рукой. До последних дней она сидела и смотрела наши спектакли, после этого собирала нас, говорила слова благодарности», — заявила она.

Аниканова призналась, что редко обращалась к Волчек с просьбами как личными, так и творческими, однако, когда приходилось это делать, не было ни одного случая, чтобы худрук не решила какую-либо ситуацию или отказала в помощи. «Даже не ожидала, что буду так переживать и плакать. Неожиданно жутко больно», — заявила актриса.

Как мечта Галины Волчек привела ее в театр. Фотогалерея
Фотогалерея 

Член труппы «Современника» Александр Хованский в беседе с РБК заявил: «Она была самым замечательным для меня человеком, потому что она меня взяла в театр «Современник» в 1997 году. Грубо говоря, все, чему я научился со школьной скамьи, — это все, что мне дала Галина Борисовна».

Актер напомнил, что неделю назад Волчек отметила 86-летие. «Мы ее буквально неделю назад поздравляли <...> устроили всем театром ей поздравление, капустник сделали. Галина Борисовна даже так была растрогана, она сказала: «Я вам даже продемонстрирую, как я могу». И она встала на ноги — она давно не вставала, ее возили на специальном кресле», — рассказал он.

Актер Александр Олешко, проработавший в «Современнике» 10 лет, в разговоре с РБК заметил, что Волчек всегда отстаивала интересы молодых артистов. «Я очень благодарен Галине Борисовне Волчек за то, что в 2000 году она пригласила меня в труппу театра «Современник» и сразу дала мне возможность себя проявить — она дала мне роль Епиходова в спектакле «Вишневый сад», легендарном спектакле. Потом мы сразу же начали репетировать «Три сестры». Она меня очень активно занимала в репертуаре театра. Вообще она горой стояла за молодых, отстаивала интересы молодого поколения», — сказал он.

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По словам Олешко, после ухода из театра он продолжал созваниваться и дружить с Волчек. «Три дня назад я виделся с ней на новогодней елке, пять дней назад я поздравлял ее с днем рождения. Конечно, это невосполнимая утрата. Такого масштаба, такого объема, такого таланта личностей очень мало. Ей светлая память, спасибо за школу жизни, школу актерского мастерства, за ироничное, теплое, мудрое общение. И глубокие соболезнования Денису Евстигнееву, Кате Герц и всем, кто был с ней рядом», — добавил актер.

Галина Волчек умерла на 87-м году жизни 26 декабря в Москве. 19 декабря она отпраздновала свой день рождения. В пресс-службе театра сообщили, что Волчек будет похоронена 29 декабря.

Авторы: Алена Прохоренко, Любовь Порываева, Михаил Юшков
Теги: Галина Волчек, новости РБК
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