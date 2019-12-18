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Дело клана Арашуковых ,  
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По делу Арашуковых задержали еще четверых человек

В Ставрополье задержали четверых подозреваемых по уголовным делам об убийствах лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, хищении природного газа, поставляемого на территорию СКФО, и организации преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как говорится в сообщении СК, задержанные работали метрологами в филиалах ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». Они за деньги вносили изменения в приборы учета газа промышленных предприятий, тем самым помогая похищать топливо, считает следствие.

Задержанные Юрий Акулич, Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин были доставлены в Москву. Они действовали под руководством обвиняемых по данному делу Гузера Хашукаева, Алана Кятова, Игоря Травинова и Руслана Агоева.

СК сообщает, что суд арестовал Акулича, а в отношении остальных задержанных фигурантов направлены ходатайства о заключении под стражу.

Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Политика

Экс-сенатора Рауфа Арашукова задержали во время заседания в Совете Федерации 30 января. Следствие считает его причастным к убийствам лидера черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова, а также к созданию преступного сообщества.

В тот же день силовики задержали его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии. Его обвиняют в многолетних хищениях газа. Ущерб оценивается более чем в 30 млрд. руб.

Арашуковых арестовали, в октябре Мосгорсуд продлил их арест до 30 декабря.

Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, уголовное дело, убийство
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