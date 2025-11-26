Прокурор попросил для Аглаи Тарасовой условный срок
Прокурор во время заседания суда попросил условный срок для Аглаи Тарасовой, передает «РИА Новости» — 3 года 6 месяцев.
Актрису обвинили по ч.1 ст. 229.1 Уголовного кодекса (контрабанда наркотических средств; максимальное наказание — до семи лет лишения свободы)
В конце августа при досмотре в аэропорту Домодедово у Тарасовой изъяли вейп. Результаты экспертизы показали, что в устройстве находилось 0,38 г гашишного масла. Это вещество легально в Израиле, откуда прилетела актриса, но запрещено в России.
Актриса находится под запретом определенных действий, ей запрещено покидать дом с 00:00 до 6:00 мск, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи. Сама актриса на заседании признала вину и сказала, что совершила «большую ошибку».
Тарасовой 31 год. Известность она получила по ролям в сериалах «Интерны», «Беспринципные» и фильмах «Лед», «Лед 2», «Лед 3» и «Холоп-2». Ее мать — народная артистка Ксения Раппопорт.
