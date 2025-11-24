 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд в Петербурге оштрафовал блогера Маркаряна за пропаганду наркотиков

Арсен&nbsp;Маркарян
Арсен Маркарян (Фото: SPbGS / Telegram)

Невский районный суд Санкт-Петербурга наказал штрафом в 15 тыс. рублей блогера Арсена Маркаряна за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынесено на основании части 1.1 статьи 6.13 КоАП. Максимальное наказание по ней для физических лиц — штраф 30 тыс. рублей.

Основанием для решения послужило видео, которое Маркарян опубликовал в соцсети 2 мая 2025 года. Суд установил, что в нем блогер «рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии».

Видео в общей сложности просмотрели более 113 тыс. пользователей, из них более четырех тысяч поставили лайки.

Защита блогера Маркаряна обжаловала его арест
Общество
Арсен Маркарян

Сейчас Маркарян находится под арестом в Москве по делу об оскорблении памяти защитников Отечества в интернете (ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса). Его задержали 23 августа в районе подмосковной Кубинки, он ехал в сторону Белоруссии.

По версии следствия, блогер выложил видео, содержащее оскорбительную информацию. После просмотра записи Маркарян заявил, что не узнает человека в ней, а канал, который ее опубликовал, ему не знаком. Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
блогеры Арсен Маркарян пропаганда наркотиков
Материалы по теме
Суд арестовал блогера Арсена Маркаряна
Общество
В МВД сообщили, что задержанный блогер Маркарян прятался в багажнике авто
Общество
Против блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 12:38 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 12:38
Как Никита Симонян стал легендой мирового футбола. Фотогалерея Спорт, 12:58
Запрет полетов в Домодедово продержался шесть минут Политика, 12:57
Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву Политика, 12:56
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Песков анонсировал разговор Путина с Эрдоганом Политика, 12:52
Кладовка-2026: почему рынок self-storage ждет рост в следующем годуПодписка на РБК, 12:48
Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области Политика, 12:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн Общество, 12:43
За год предложение многокомнатных квартир в Москве выросло на треть Недвижимость, 12:39
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России Недвижимость, 12:38
Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины Политика, 12:34
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 12:34
Песков заявил об отсутствии в планах переговоров с США в ближайшие дни Политика, 12:33
Почему отношения могут мешать карьере и как этого избежать Образование, 12:33