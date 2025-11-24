Суд в Петербурге оштрафовал блогера Маркаряна за пропаганду наркотиков

Арсен Маркарян (Фото: SPbGS / Telegram)

Невский районный суд Санкт-Петербурга наказал штрафом в 15 тыс. рублей блогера Арсена Маркаряна за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынесено на основании части 1.1 статьи 6.13 КоАП. Максимальное наказание по ней для физических лиц — штраф 30 тыс. рублей.

Основанием для решения послужило видео, которое Маркарян опубликовал в соцсети 2 мая 2025 года. Суд установил, что в нем блогер «рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии».

Видео в общей сложности просмотрели более 113 тыс. пользователей, из них более четырех тысяч поставили лайки.

Сейчас Маркарян находится под арестом в Москве по делу об оскорблении памяти защитников Отечества в интернете (ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса). Его задержали 23 августа в районе подмосковной Кубинки, он ехал в сторону Белоруссии.

По версии следствия, блогер выложил видео, содержащее оскорбительную информацию. После просмотра записи Маркарян заявил, что не узнает человека в ней, а канал, который ее опубликовал, ему не знаком. Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.