Общество⁠,
0

Греф предрек большой шок при резком повышении ставок по семейной ипотеке

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Повышение ставки по льготной ипотеке для семей, где родился один ребенок, с 6 до 12% может стать «большим шоком», заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum, передает корреспондент РБК.

«То, что предлагается — дифференцировать ставку в зависимости от количества детей в семье — это правильный подход, это хорошая мера — снижать ставку ниже 6% для тех, у кого есть третий, четвертый ребенок и так далее. Но при этом для семей с одним ребенком ставка вырастет в два раза, до 12%. Вот это может быть достаточно большим шоком», — сказал банкир.

По подсчетам аналитиков, отметил Греф, «примерно из сегодняшних семей не менее 11% уже не сможет оплачивать такую ставку».

«Надо взвешивать. Это вопрос расчетов. Может быть, 8%, может быть, 9%, чтобы не улетало большое количество семей из-за невозможности регулярно обслуживать [кредиты]. Это вопрос расчета. У нас база для этого есть, и мы все расчеты готовы предоставить», — добавил он.

Сейчас все кредиты в рамках семейной ипотеке выдаются по ставке 6%. Минфин начал рассматривать варианты дифференциации ставки в зависимости от количества детей, чтобы сделать ее более адресной и усилить влияние на демографию. Основной обсуждаемый вариант предполагает, что при рождении первого ребенка ставка составит 12%, 6% при рождении второго и 2-4% при появлении третьего.

«Есть предложение, чтобы все-таки не 12% сделать при рождении первого ребенка, а 10%, поскольку ставка снижается», — рассказал в сентябре глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Не «льготная»: как новые ставки отразятся на доступности семейной ипотеки
Фото:Размик Закарян / URA.RU / Global Look Press

Программа семейной ипотеки работает с 2018 года и продлится до 2030-го. До 1 июля 2024 года на кредиты по ставке 6% могли рассчитывать семьи с двумя детьми младше 18 лет и семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Затем условия изменили — теперь льготы доступны семьям с детьми до шести лет, с несовершеннолетними детьми-инвалидами, а также семьям с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающим в малых (до 50 тыс. человек) городах, а также в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.

При дифференциации ставок в зависимости от количества детей получится локально поддержать рождаемость и повысить вероятность появления второго и третьего детей, но вряд ли значительно изменить общий демографический тренд без дополнительных решений, рассказала РБК руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-банка Анастасия Якупова.

«Влияние семейной ипотеки на демографию может стать чуть более заметным, но демографические изменения всегда происходят очень медленно, и одна эта мера не сможет в корне изменить общую тенденцию», — уверен директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Владислав Фадеев.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Ипотека Герман Греф
