Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова

Иск подан департаментом городского имущества Москвы к 31 человеку, в том числе к Батрутдинову. Недвижимость, которую просят изъять, находится «в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии»

Тимур Батрутдинов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд заявление с просьбой изъять имущество комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.



Иск подан сразу к нескольким ответчикам (всего — к 31 человеку), в том числе к Батрутдинову, следует из карточки в базе Мосгорсуда. Дело поступило в суд 21 ноября.

Департамент городского имущества «просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии».

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря.

РБК обратился за комментарием к Батрутдинову.

Тимур Батрутдинов — юморист, телеведущий и актер. Родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново Подольского района Московской области.

Наиболее известен как резидент комедийного шоу Comedy Club, выходящего на телеканале «ТНТ». Также сыграл около 30 ролей в кино, в том числе в фильмах «Zомбоящик», «Иван Васильевич меняет все», «СамоИрония судьбы», сериалах «Счастливы вместе», «Саша + Маша» (в обоих случаях — эпизоды), «Зайцев +1» (камео) и других. Принял участие в дубляже нескольких проектов.

Активно участвовал в создании других проектов, в том числе собственных шоу (ХБ, 2013–2018). Посещал шоу телеканала «ТНТ», в том числе «Импровизацию» и «Студию СОЮЗ».

В сентябре 2025 года суд взыскал с Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет по квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее говорил, что живет в Печатниках.