 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова

Иск подан департаментом городского имущества Москвы к 31 человеку, в том числе к Батрутдинову. Недвижимость, которую просят изъять, находится «в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии»
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд заявление с просьбой изъять имущество комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск подан сразу к нескольким ответчикам (всего — к 31 человеку), в том числе к Батрутдинову, следует из карточки в базе Мосгорсуда. Дело поступило в суд 21 ноября.

Департамент городского имущества «просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии».

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря.

РБК обратился за комментарием к Батрутдинову.

Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества
Бизнес
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук

Тимур Батрутдинов — юморист, телеведущий и актер. Родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново Подольского района Московской области.

Наиболее известен как резидент комедийного шоу Comedy Club, выходящего на телеканале «ТНТ». Также сыграл около 30 ролей в кино, в том числе в фильмах «Zомбоящик», «Иван Васильевич меняет все», «СамоИрония судьбы», сериалах «Счастливы вместе», «Саша + Маша» (в обоих случаях — эпизоды), «Зайцев +1» (камео) и других. Принял участие в дубляже нескольких проектов.

Активно участвовал в создании других проектов, в том числе собственных шоу (ХБ, 2013–2018). Посещал шоу телеканала «ТНТ», в том числе «Импровизацию» и «Студию СОЮЗ».

В сентябре 2025 года суд взыскал с Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет по квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее говорил, что живет в Печатниках.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Тимур Батрутдинов конфискация имущества Москва
Тимур Батрутдинов фото
Тимур Батрутдинов
юморист, телеведущий, актер
11 февраля 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 14:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 14:00
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 14:21
HP сократит до 6 тыс. сотрудников на фоне интеграции ИИ Технологии и медиа, 14:14
В США умер художник-абстракционист Тимоти Эпп Общество, 14:12
Олимпийский огонь Игр-2026 зажгли в Греции от запасного факела Спорт, 14:12
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Люди труда: как повысить престиж рабочих профессий Национальные проекты, 14:07
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Совфед одобрил расширение налоговых льгот при продаже жилья Недвижимость, 14:06
Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на три года Экономика, 14:06
Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова Общество, 14:02
В Гонконге загорелись несколько высоток в ЖК на 4000 человек. Видео Политика, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Grass стала лауреатом в премии по маркетингу МедиаКульт 2025 РБК Компании, 14:00
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с частями «Герани-2» Политика, 13:56