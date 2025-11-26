Власти Москвы потребовали изъять имущество Тимура Батрутдинова
Департамент городского имущества Москвы подал в Бабушкинский районный суд заявление с просьбой изъять имущество комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Иск подан сразу к нескольким ответчикам (всего — к 31 человеку), в том числе к Батрутдинову, следует из карточки в базе Мосгорсуда. Дело поступило в суд 21 ноября.
Департамент городского имущества «просит изъять для государственных нужд недвижимое имущество, находящееся в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии».
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря.
РБК обратился за комментарием к Батрутдинову.
Тимур Батрутдинов — юморист, телеведущий и актер. Родился 11 февраля 1978 года в селе Вороново Подольского района Московской области.
Наиболее известен как резидент комедийного шоу Comedy Club, выходящего на телеканале «ТНТ». Также сыграл около 30 ролей в кино, в том числе в фильмах «Zомбоящик», «Иван Васильевич меняет все», «СамоИрония судьбы», сериалах «Счастливы вместе», «Саша + Маша» (в обоих случаях — эпизоды), «Зайцев +1» (камео) и других. Принял участие в дубляже нескольких проектов.
Активно участвовал в создании других проектов, в том числе собственных шоу (ХБ, 2013–2018). Посещал шоу телеканала «ТНТ», в том числе «Импровизацию» и «Студию СОЮЗ».
В сентябре 2025 года суд взыскал с Батрутдинова плату за коммунальные платежи, тепло и свет по квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов ранее говорил, что живет в Печатниках.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили