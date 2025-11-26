Патент для таксистов в Москве подорожает в 2,6 раза
Стоимость патента для таксистов в Москве предлагается повысить в 2,6 раза, с 3,4 тыс. до 9 тыс. руб. в месяц. Соответствующее изменение поддержали депутаты Мосгордумы на пленарном заседании, передает ТАСС.
«Корректируются патенты в сфере такси. Сейчас плата за патент составляет всего 3,4 тыс. руб. в месяц. Такой низкий уровень связан с тем, что потенциальный доход, от которого считается плата за патент, сейчас установлен на уровне, который существенно ниже реальных доходов в этой отрасли», — пояснила на заседании замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, представляя законопроект.
Она отметила, что для урегулирования ситуации предлагается повысить размер потенциального дохода так, чтобы ежемесячная плата за патент составила 9 тыс. руб. ежемесячно.
Мурченко подчеркнула, что повышение стоимости патента выравняет налоговую нагрузку таксистов, работающих на патенте, с налоговой нагрузкой водителей, таксующих как самозанятые.
Изменение не повлияет существенно на цену услуг такси, поскольку в Москве в большинстве своем (75%) таксисты работают как самозанятые, добавила Мурченко.
Патент — это документ, который дает право легально сотрудничать с юридическим или физическим лицом в России иностранным гражданам и лицам без гражданства. Он нужен иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке для ведения трудовой деятельности.
Исключение предусмотрено для граждан Белоруссии, Украины и стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения). Для них действуют упрощенные условия — режим самозанятости.
Патент нужно получить в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию, иначе можно получить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Документ действует год, оплачивать его можно ежемесячно или разово. Переоформлять патент можно каждые 12 месяцев.
