Патент для таксистов в Москве подорожает в 2,6 раза

Стоимость патента вырастет с 3,4 тыс. до 9 тыс. руб. в месяц. Как пояснили власти, это необходимо, чтобы уравнять налоговую нагрузку работающих по патенту и самозанятых таксистов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Стоимость патента для таксистов в Москве предлагается повысить в 2,6 раза, с 3,4 тыс. до 9 тыс. руб. в месяц. Соответствующее изменение поддержали депутаты Мосгордумы на пленарном заседании, передает ТАСС.

«Корректируются патенты в сфере такси. Сейчас плата за патент составляет всего 3,4 тыс. руб. в месяц. Такой низкий уровень связан с тем, что потенциальный доход, от которого считается плата за патент, сейчас установлен на уровне, который существенно ниже реальных доходов в этой отрасли», — пояснила на заседании замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, представляя законопроект.

Она отметила, что для урегулирования ситуации предлагается повысить размер потенциального дохода так, чтобы ежемесячная плата за патент составила 9 тыс. руб. ежемесячно.

Мурченко подчеркнула, что повышение стоимости патента выравняет налоговую нагрузку таксистов, работающих на патенте, с налоговой нагрузкой водителей, таксующих как самозанятые.

Изменение не повлияет существенно на цену услуг такси, поскольку в Москве в большинстве своем (75%) таксисты работают как самозанятые, добавила Мурченко.