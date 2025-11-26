 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Патент для таксистов в Москве подорожает в 2,6 раза

Стоимость патента вырастет с 3,4 тыс. до 9 тыс. руб. в месяц. Как пояснили власти, это необходимо, чтобы уравнять налоговую нагрузку работающих по патенту и самозанятых таксистов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Стоимость патента для таксистов в Москве предлагается повысить в 2,6 раза, с 3,4 тыс. до 9 тыс. руб. в месяц. Соответствующее изменение поддержали депутаты Мосгордумы на пленарном заседании, передает ТАСС.

«Корректируются патенты в сфере такси. Сейчас плата за патент составляет всего 3,4 тыс. руб. в месяц. Такой низкий уровень связан с тем, что потенциальный доход, от которого считается плата за патент, сейчас установлен на уровне, который существенно ниже реальных доходов в этой отрасли», — пояснила на заседании замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко, представляя законопроект.

АвтоВАЗ пообещал поискать, «где собака зарыта» с ценами на такси
Бизнес

Она отметила, что для урегулирования ситуации предлагается повысить размер потенциального дохода так, чтобы ежемесячная плата за патент составила 9 тыс. руб. ежемесячно.

Мурченко подчеркнула, что повышение стоимости патента выравняет налоговую нагрузку таксистов, работающих на патенте, с налоговой нагрузкой водителей, таксующих как самозанятые.

Изменение не повлияет существенно на цену услуг такси, поскольку в Москве в большинстве своем (75%) таксисты работают как самозанятые, добавила Мурченко.

Патент — это документ, который дает право легально сотрудничать с юридическим или физическим лицом в России иностранным гражданам и лицам без гражданства. Он нужен иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом порядке для ведения трудовой деятельности.

Исключение предусмотрено для граждан Белоруссии, Украины и стран ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Армения). Для них действуют упрощенные условия — режим самозанятости.

Патент нужно получить в течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию, иначе можно получить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Документ действует год, оплачивать его можно ежемесячно или разово. Переоформлять патент можно каждые 12 месяцев.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва таксисты Такси патент налогообложение
