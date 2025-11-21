АвтоВАЗ пообещал поискать, «где собака зарыта» с ценами на такси

АвтоВАЗ не опасается подорожания перевозок из-за закона об ужесточении локализации автомобилей, используемых в такси, заявил Соколов. Однако, чтобы понять экономику перевозок, нововведения предстоит опробовать на практике

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Закон об ужесточении правил к локализации автомобилей, используемых в такси, сначала предстоит опробовать на практике, чтобы понять экономику перевозок, заявил журналистам глава АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах «Транспортной недели-2025».

Отвечая на вопрос об опасениях подорожания перевозок, Соколов заявил, что АвтоВАЗ не разделяет тревогу, поскольку автомобили российского производства дешевле любых китайский аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации. Кроме того, добавил он, АвтоВАЗ подготовил для таксопарков бюджетную модификацию Aura.

Закон также предоставляет отсрочки для машин. Для авто, лицензированных до 2026-го, она составляет пять лет, а в ряде регионов предусмотрены отсрочки до 2028–2030 годов.

«Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где порылась собака, и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы», — подчеркнул Соколов.

Вместе с тем глава АвтоВАЗа заявил, что в нынешнем году рынок ведет себя «вяло», за исключением октября, когда продажи росли на фоне решения об индексации утильсбора для физлиц. Однако решение, отметил Соколов, затронуло преимущественно китайские модели и машины, которые приходят через параллельный импорт. При этом продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне.

«По реализации мы ожидаем около 370 тыс. автомобилей с учетом экспорта, из них примерно 350 тыс. — на российском рынке. Всего рынок будет в пределах 1,4 млн автомобилей. Звучала оценка в 1,3 млн, но осенний всплеск добавил еще около 100 тыс. — в основном за счет импорта, что ничего не дает нам ни с точки зрения локализации, ни с точки зрения технологического суверенитета», — рассказал глава АвтоВАЗа.

В 2025 году выровнялась ситуация со стоками как у иностранных брендов, так и у Lada. Сейчас АвтоВАЗ держит на складах порядка 60–65 тыс. автомобилей. «Это сбалансированный с точки зрения продаж двухмесячный запас для комфортной работы дилерских центров», — пояснил Соколов.

«В следующем году при благоприятных макроэкономических условиях рассчитываем на рост продаж и реализации. Экспортная составляющая сильно зависит от курса рубля. Если бы курс сейчас был как год назад, наш экспорт был бы на 50% выше, около 30–40 тыс. машин. В этом году выйдем примерно на 20 тыс. автомобилей, что соответствует уровню прошлых лет», — сказал он.

Драйвером для продаж как отечественных, так и импортных машин Соколов назвал снижение ключевой ставки до 13–13,5%, поскольку порядка 80% реализации приходится на использование инструментов кредитования. «Разница в доступе к финансированию играет не в нашу пользу: иностранные бренды могут привлекать дешевые ресурсы на внешних финансовых рынках и хеджировать риски, снижая конечную ставку для клиента», — отметил он.

К концу года будет собрано чуть более 3 тыс. автомобилей Lada Iskra в Санкт-Петербурге, рассказал глава АвтоВАЗа. «В сумме по Петербургу и Тольятти мы вышли на темп 15 автомобилей в час (смена составляет восемь часов. — РБК). Конвейеры могут работать с различной скоростью — мы настраиваем их под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Беларусь», — объяснил он.

Если говорить о Lada Aura, то АвтоВАЗ сейчас способен производить до пяти автомобилей в час, но линия недозагружена, отметил Соколов. «Локализация модели превышает 90%, но государственные закупки, к сожалению, пока идут вяло. Мы рассчитываем, что поручение президента о приоритете отечественных машин для госслужащих и госкомпаний будет выполняться», — подчеркнул он.

По словам главы АвтоВАЗа, цены будут индексироваться не только по инфляции, но и по росту себестоимости. В частности, повышение НДС автоматически увеличивает затраты минимум на 2%. «Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе прошлого года, менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — заключил он.